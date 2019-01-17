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17.01.2019
ТАСС

Российские пилотажные группы выступят на 14 масштабных акциях в 2019 году

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Истребитель Су-35С. Архивное фото
Истребитель Су-35С. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Первые полеты в рамках акции в 2019 году пройдут на истребителях Су-35С 20 января в Великом Новгороде на мероприятии в честь 75-летия освобождения города от немецких захватчиков

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Воздушно-космические силы РФ проведут 14 масштабных акций "Служба по контракту - твой выбор" с участием авиационных групп высшего пилотажа, сообщает в среду в Минобороны.

"Мероприятия будут организованы в 14 городах в различных регионах на территории четырех военных округов от Калининградской области до Хабаровского края, включая Крым, Краснодарский край, Поволжье, Урал, Дальний Восток и другие регионы", - говорится в сообщении.

Первые полеты в рамках акции в 2019 году пройдут на истребителях Су-35С 20 января в Великом Новгороде на мероприятии в честь 75-летия освобождения города от немецких захватчиков. "Летчики Воздушно-космических сил выполнят полеты на четырех новейших многоцелевых истребителях Су-35С, продемонстрируют элементы ближнего маневренного воздушного боя, включая такие фигуры, как "крюк", "узел", "крыша" и другие", - отметили в Минобороны.

Су-35-С - серийный истребитель поколения 4++, который обладает передовой информационно-управляющей системой.

16.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Продукция
Су-35С
Компании
ГАЗ Группа
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1 комментарий
№1
17.01.2019 22:28
Могли бы парочку Су-35 и Русским Витязям передать,  их воздушные "бои" выглядели бы значительно привлекательнее....
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