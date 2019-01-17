Войти
17.01.2019
bmpd.livejournal.com

Модернизированные дальние бомбардировщики Ту-22М3М сохранят прежнюю дальность

1092
0
-3

Американская газета "The Wall Street Journal" в материале Michael R. Gordon "Russia Warns U.S. Moves Threaten 2011 Nuclear Pact" опубликовала текст письма, направленного в декабре 2018 года Министерством иностранных дел России в Сенат США относительно проблем с соблюдением Соединенными Штатами положений Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Первый образец модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М (бортовой номер "42") во время выкатки на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова (КАЗ) ПАО "Туполев" выкатки Казань, 16.08.2018 (с) Максим Платонов / "Реальное время"

В письме также излагаются ответы российской стороны на озабоченности США по вопросам соблюдения положений договора. В том числе говорится, что в сентябре 2018 года американская сторона выразила озабоченность относительно того, что планируемая модернизация дальних бомбардировщиков Ту-22М3 (Backfire) может придать им способности стратегических бомбардировщиков (Heavy bombers) в терминах договора СНВ-3.

В ответ российская сторона сообщает, что "действительно планирует осуществить модернизацию бомбардировщиков Ту-22М3 в модификацию Ту-22М3М. Эта модернизация должна продлить срок службы самолетов, а также улучшить их системы управления полетом, навигации и управления вооружением. В то же время дальность бомбардировщика будет сохранена на уровне не более 8000 км, и он не должен оснащаться ядерными крылатами ракетами с дальностью полета более 600 км".

Из данного ответа неясно, означает ли данное заверение российской стороны, что Ту-22М3М не будет штатно оснащаться системой дозаправки топлива в воздухе.

Соответствующий фрагмент письма МИД РФ:

16.01.2019
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ту-22М
Компании
КАПО Горбунова
Туполев
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
Похожие новости
12.02.2018
И "немного" о бомбардировщиках Ту-160М2
25.02.2015
Носители мира — часть II
27.01.2014
Белый лебедь
31.05.2011
Бомбардировщики, летящие в будущее
02.08.2010
Бомбардировщики, летящие в будущее
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.01 22:56
  • 1
А ведь могли: оригинальный проект тяжелой БМП-55 из Харькова
  • 17.01 22:46
  • 59
Создатель "Тополя-М" и "Булавы" объяснил отличие Москвы от Киева
  • 17.01 22:42
  • 1
В.Путин: США фактически ведут линию на демонтаж системы международных соглашений в сфере контроля над вооружениями
  • 17.01 22:38
  • 9
Источник: контракт на поставку 13 Су-57 для ВКС России планируется подписать в 2020 году
  • 17.01 22:28
  • 1
Российские пилотажные группы выступят на 14 масштабных акциях в 2019 году
  • 17.01 22:08
  • 14
В США пристыдили Россию за допотопные технологии Су-57
  • 17.01 21:49
  • 112
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 17.01 21:48
  • 1
"Гражданские самолеты Сухого" и CityJet могут разорвать сотрудничество в 2019 году
  • 17.01 21:47
  • 15
В СКР рассказали о причинах убийства российских журналистов в ЦАР
  • 17.01 21:39
  • 36
"Известия": завершаются испытания зенитных ракетных систем "Витязь"
  • 17.01 21:02
  • 1
"Он не настолько востребован в мире": каковы перспективы возобновления производства Ан-124 "Руслан" на Украине
  • 17.01 20:53
  • 20
790-й истребительный авиационный полк в Хотилово начал получение истребителей Су-35С
  • 17.01 20:46
  • 3
Защита эскизного проекта среднего транспортного самолета Ил-276 состоится весной 2019 года
  • 17.01 20:23
  • 2
Угрозы, связанные с возможным выходом США из ДРСМД, можно парировать с помощью крылатых ракет "Калибр-М" - Владимир Гутенев
  • 17.01 20:15
  • 75
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России