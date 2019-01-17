Модернизированные дальние бомбардировщики Ту-22М3М сохранят прежнюю дальность

Американская газета "The Wall Street Journal" в материале Michael R. Gordon "Russia Warns U.S. Moves Threaten 2011 Nuclear Pact" опубликовала текст письма, направленного в декабре 2018 года Министерством иностранных дел России в Сенат США относительно проблем с соблюдением Соединенными Штатами положений Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Первый образец модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М (бортовой номер "42") во время выкатки на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова (КАЗ) ПАО "Туполев" выкатки Казань, 16.08.2018 (с) Максим Платонов / "Реальное время"

В письме также излагаются ответы российской стороны на озабоченности США по вопросам соблюдения положений договора. В том числе говорится, что в сентябре 2018 года американская сторона выразила озабоченность относительно того, что планируемая модернизация дальних бомбардировщиков Ту-22М3 (Backfire) может придать им способности стратегических бомбардировщиков (Heavy bombers) в терминах договора СНВ-3.

В ответ российская сторона сообщает, что "действительно планирует осуществить модернизацию бомбардировщиков Ту-22М3 в модификацию Ту-22М3М. Эта модернизация должна продлить срок службы самолетов, а также улучшить их системы управления полетом, навигации и управления вооружением. В то же время дальность бомбардировщика будет сохранена на уровне не более 8000 км, и он не должен оснащаться ядерными крылатами ракетами с дальностью полета более 600 км".

Из данного ответа неясно, означает ли данное заверение российской стороны, что Ту-22М3М не будет штатно оснащаться системой дозаправки топлива в воздухе.

Соответствующий фрагмент письма МИД РФ: