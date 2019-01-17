Войти
17.01.2019
Warspot

Иранский "недолёт"

863
0
0
Испытание ракеты-носителя Симорг в Иране. Архивное фото
Испытание ракеты-носителя Симорг в Иране. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Ministry of Defence of Iran

Освоение космоса Ираном сталкивается с проблемами. Вчера, 15 января, иранцы провели запуск спутника "Пайам", однако его не удалось вывести на расчётную орбиту. Об этом заявил министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахруми.

По данным информационного агентства Euronews, запуск спутника был произведён с космодрома имени Имама Хомейни. Планировалось, что "Пайам" будет передавать изображения территории Ирана и проводить замеры радиационного излучения в космосе.

Пуск ракеты "Симорг" со спутником "Пайам"

По официальной информации, проблемы начались на этапе полёта третьей ступени, которая должна была вывести спутник на запланированную орбиту (250 км). Официальные причины аварии не называются, при этом указывается, что полёт первых двух ступеней прошёл успешно, и спутник был выведен в космос. При этом на ближайшее время запланирован ещё один пуск ракеты "Симорг", которая должна вывести на орбиту спутник "Дусти".

Соединённые Штаты и Израиль уже высказали недовольство иранскими пусками — по их мнению, под прикрытием мирного освоения космоса Иран разрабатывает межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь территории США.

16.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
США
Проекты
ЯО
Похожие новости
22.05.2015
Израиль купит у США ракеты Hellfire и бункерные бомбы
16.04.2015
Небо Ирана будет чистым
21.08.2014
«Иррегулярная война» дает России время модернизировать армию ("Scientific American", США)
10.12.2013
Израиль предрекает ядерную гонку на Ближнем Востоке
11.02.2013
Северокорейская ракетная "угроза"
08.10.2012
Израиль намерен предотвратить библейский Апокалипсис
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.01 22:57
  • 113
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 17.01 22:56
  • 1
А ведь могли: оригинальный проект тяжелой БМП-55 из Харькова
  • 17.01 22:46
  • 59
Создатель "Тополя-М" и "Булавы" объяснил отличие Москвы от Киева
  • 17.01 22:42
  • 1
В.Путин: США фактически ведут линию на демонтаж системы международных соглашений в сфере контроля над вооружениями
  • 17.01 22:38
  • 9
Источник: контракт на поставку 13 Су-57 для ВКС России планируется подписать в 2020 году
  • 17.01 22:28
  • 1
Российские пилотажные группы выступят на 14 масштабных акциях в 2019 году
  • 17.01 22:08
  • 14
В США пристыдили Россию за допотопные технологии Су-57
  • 17.01 21:48
  • 1
"Гражданские самолеты Сухого" и CityJet могут разорвать сотрудничество в 2019 году
  • 17.01 21:47
  • 15
В СКР рассказали о причинах убийства российских журналистов в ЦАР
  • 17.01 21:39
  • 36
"Известия": завершаются испытания зенитных ракетных систем "Витязь"
  • 17.01 21:02
  • 1
"Он не настолько востребован в мире": каковы перспективы возобновления производства Ан-124 "Руслан" на Украине
  • 17.01 20:53
  • 20
790-й истребительный авиационный полк в Хотилово начал получение истребителей Су-35С
  • 17.01 20:46
  • 3
Защита эскизного проекта среднего транспортного самолета Ил-276 состоится весной 2019 года
  • 17.01 20:23
  • 2
Угрозы, связанные с возможным выходом США из ДРСМД, можно парировать с помощью крылатых ракет "Калибр-М" - Владимир Гутенев
  • 17.01 20:15
  • 75
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России