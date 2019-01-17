Иранский "недолёт"

Освоение космоса Ираном сталкивается с проблемами. Вчера, 15 января, иранцы провели запуск спутника "Пайам", однако его не удалось вывести на расчётную орбиту. Об этом заявил министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахруми.

По данным информационного агентства Euronews, запуск спутника был произведён с космодрома имени Имама Хомейни. Планировалось, что "Пайам" будет передавать изображения территории Ирана и проводить замеры радиационного излучения в космосе.

Пуск ракеты "Симорг" со спутником "Пайам"

По официальной информации, проблемы начались на этапе полёта третьей ступени, которая должна была вывести спутник на запланированную орбиту (250 км). Официальные причины аварии не называются, при этом указывается, что полёт первых двух ступеней прошёл успешно, и спутник был выведен в космос. При этом на ближайшее время запланирован ещё один пуск ракеты "Симорг", которая должна вывести на орбиту спутник "Дусти".

Соединённые Штаты и Израиль уже высказали недовольство иранскими пусками — по их мнению, под прикрытием мирного освоения космоса Иран разрабатывает межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь территории США.