Швеция впервые будет обучать "кибер-солдат"

Шведские вооруженные силы впервые будут обучать «кибер-солдат» для защиты страны от возможных кибератак, сообщает The Local.

Такое заявление сделал верховный главнокомандующий страны Микаэль Биден. По его словам, проект будет запущен в следующем году.

Как отмечается, соответствующее обучение будут проходить около 30 призывников.

«Наши кибер-системы должны быть защищены от квалифицированных противников», — сказал Биден.

Он добавил, что для прохождения отбора на эту программу призывники должны будут уже иметь определенный уровень образования.

Ранее сообщалось, что Иран заподозрили в подготовке международной кибератаки.