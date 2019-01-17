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17.01.2019
Газета.ru

NYT: в США боятся разработки Северной Кореей биологического оружия

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Ким Чен Ын
Ким Чен Ын.
Источник изображения: gazeta.ru

Военные аналитики в США все больше обеспокоены разработками Северной Кореей биологического оружия, сообщает The New York Times.

Аналитики называют угрозу использования биологического оружия более неотложной, нежели проблему ядерного оружия, которую Пхеньян и Вашингтон обсуждают более шести месяцев. Как отмечает издание, что Северная Корея сотрудничает с иностранными исследователями для изучения биотехнологических навыков и создания механизмов.

«У Северной Кореи гораздо больше шансов использовать биологическое оружие, чем ядерное. Программа…недооценена и очень смертоносна», — сказал Эндрю К. Вебер, сотрудник Пентагона, отвечающий за программы ядерной, химической и биологической защиты.

Ранее сообщалось, что грузинский Исследовательский центр Ричарда Лугара подозревают в создании биологического оружия и опытах над людьми.

16.01.2019
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