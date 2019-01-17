ВМФ РФ получит несколько десятков кораблей противоминной обороны проекта 12700 - Главкомат

Перевод по Неве на Ладожское озеро для прохождения заводских ходовых испытаний морского тральщика "Иван Антонов" проекта 12700 (заводской номер 523), 19.09.2018.

Москва. 16 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Новейший корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 "Иван Антонов" успешно завершил государственные испытания, его экипаж готовится к торжественной церемонии подъема Андреевского флага, которая состоится 26 января, сообщает в среду Главкомат Военно-морского флота (ВМФ).

"Иван Антонов" станет очередным кораблем, который пополнит минно-тральные силы ВМФ России в рамках плана по их активному переоснащению. В ближнесрочной перспективе для ВМФ будет построена серия из нескольких десятков кораблей противоминной обороны проекта 12700", - сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что корабли данного проекта "предназначены для борьбы с морскими минами, в том числе и с новыми, так называемыми "умными морскими минами", которые корабль ПМО типа "Иван Антонов" может обнаруживать, как в воде, так и в морском грунте".

По оценке Главного командования ВМФ России корабли ПМО проекта 12700 "существенно усилят потенциал и эффективность минно-тральных сил флотов ВМФ России", говорится в сообщении.

Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина - 61 метр, ширина 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении 16,5 узлов, экипаж свыше 40 человек. "Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств. В проекте корабля ПМО реализован новый подход к созданию комфортных условий службы экипажа", - информирует Главкомат ВМФ.

Корабли ПМО проектирует ЦМКБ "Алмаз", строит Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ, Санкт-Петербург).

""СНСЗ" и ОАО "ЦМКБ "Алмаз" накопили большой опыт. На базе этого опыта и передовых мировых тенденций в сфере противоминной обороны предусмотрено формирование противоминного контура с применением новейших, высокоэффективных гидроакустических станций, размещаемых как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, интегрированной мостиковой системы, главного командного пункта - автоматизированной системы управления противоминными действиями. Вместе с тем, корабль способен использовать и традиционное тральное вооружение", - сказано в сообщении.

Отмечается также, что корабли ПМО данного проекта имеют "самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии".

"Достоинством корпуса корабля ПМО является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса корпуса значительно меньше", - говорится в сообщении.