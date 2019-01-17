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17.01.2019
Lenta.ru

Американский адмирал назвал условие для сдерживания России

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ВМС США
ВМС США.
Источник изображения: Kaila V. Peters / Reuters

Командующий надводными силами США вице-адмирал Рич Браун заявил о необходимости сдерживания ВМС России и Китая. Слова Брауна опубликованы на сайте Военно-морских сил США.

Адмирал отмечает, что раньше у США был беспрепятственный доступ и контроль над морем и не было конкурентов. Теперь же Соединенные Штаты вступили в эру соперничества великих держав на море, и оно может стать еще более суровым испытанием, чем холодная война. В связи с этим стране требуется создание новых кораблей, в том числе безэкипажных надводных судов, а также полностью интегрировать истребители F-35B и начать использовать все их возможности.

"Сейчас у нас две ревизионистские и возрождающиеся нации — Россия и Китай. Россия в очередной раз направляет свои атомные подлодки в район между Гренландией и Великобританией и бросает нам вызов в Восточном Средиземноморье и Северной Атлантике. Китай же находится в постоянном режиме готовности внутри "первой островной цепи" — каждый корабль США в этом регионе сопровождается китайскими ВМС", — заявил вице-адмирал.

Браун призвал производителей оружия "работать рука об руку, чтобы создать лучшие военные корабли с самым смертоносным оружием, самыми надежными сетями и самыми передовыми технологиями".

В декабре 2018 года эксперты Центра стратегических и бюджетных оценок в Вашингтоне пришли к выводу, что в ВМС США наблюдается застой и авианосные ударные группы (АУГ) теряют свою актуальность на современном поле боя. Так, самолеты на авианосцах менялись на машины, не сильно превосходящие предыдущие по характеристикам и дальность действия АУГ ограничена 1300 милями, тогда как Россия и Китай представили противокорабельные ракеты большой дальности и иное вооружение, угрожающее авианосцам.

16.01.2019
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Продукция
F-35B
Проекты
Авианосец
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