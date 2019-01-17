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17.01.2019
Военное обозрение

Фото третьего прототипа БПЛА "Альтаир" появилось в Сети

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Качественное фото третьего летного прототипа, разрабатываемого в рамках создания стратегического беспилотого разведывательного комплекса "Альтаир", появилось в Сети, передает блог bmpd.

Источник изображения: http://russianplanes.net .

Издание не сообщает, когда и где был сделан снимок беспилотника, известно лишь, что снят момент одного из испытательных полетов третьего прототипа дрона.

Опытно-конструкторские работы по созданию стратегического беспилотного аппарата длительной продолжительности полета стартовали в 2011 году. Контракт на разработку БПЛА получило ОКБ им. М.П. Симонова (Казань), ранее называвшееся ОКБ "Сокол". Первый опытный образец был создан в 2016 году, через год сообщили о создании второго. В декабре прошлого года Министерство обороны заявило, что в проекте сменился разработчик, а опытный образец беспилотника взлетит в 2019 году.

БПЛА "Альтаир" строится по нормальной аэродинамической схеме с высокорасположенным прямым крылом. На крыльях установлены два 250-сильных дизельных двигателя с трехлопастными винтами. При взлетной массе в 5 тонн, "Альтаир" способен поднять в воздух до 1 тонны полезной нагрузки. Дрон полностью, кроме двигателей, создан из композитных материалов. Запас топлива позволяет находиться в воздухе до 2 суток и преодолевать до 10 тысяч километров.

Под носовым обтекателем планируется разместить станцию оптической видовой разведки и радар бокового обзора с активной фазированной антенной решеткой, в хвосте - антенну спутниковой связи. Прорабатывается вариант "Альтаира" с ударным вооружением, ведется создание боеприпасов разных классов и типов.

Беспилотник создается в интересах Министерства обороны РФ.

16.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Продукция
Альтаир БПЛА
Компании
Минoбороны РФ
ОКБ Симонова
Проекты
АФАР
БПЛА
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