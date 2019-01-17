В Китае удваивают набор на факультеты палубной авиации

Китай озвучивает планы по удвоению набора на факультеты палубной авиации в связи с тем, что в скором времени помимо модернизированного авианосца "Ляонин" (куплен в своё время у Украины) в состав ВМС КНР войдёт и авианосец китайской постройки Type 001A.

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По первоначальной программе набора заявления на поступление подали около 4,6 тыс. человек. Для сравнения: в прошлом году командование НОАК рассматривало около 2,5 тыс. заявлений.

Информационная служба Global Times сообщает, что будущие лётчики будут обучаться управлению истребителей J-15, базовой моделью которых является российские Су-33. Палубные истребители Shenyang J-15 производятся серийно в КНР с 2013 года. При этом, как сообщалось ранее, в Китае констатируется нехватка лётчиков палубной авиации.

Заявления соискателей начнут изучать уже в текущем месяце. Анализ указанных в них данных в НОАК проведут до апреля текущего года. Отобранные молодые люди пройдут медицинскую комиссию и психологические тесты, после чего будут обязаны сдать нормативы по физической культуре. Впервые в ходе медицинской комиссии будет проводиться тест на так называемое объёмное стереозрение – выявляет в том числе и развитие периферийного зрения у соискателей.

Важным аспектом китайской подготовки будущих лётчиков является сдача экзамена по основам политического курса КНР.

В командовании ВМС Китая озвучены планы по постановке на вооружение 6 авианосцев к 2030 году. И если "Ляонин" и Type 001A могут принять на борт 30 истребителей, то новые модификации китайских авианесущих кораблей должны будут вооружаться уже 60-ю самолётами J-15.