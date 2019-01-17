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17.01.2019
Военное обозрение

Американцы потребовали от РФ уничтожить ракету 9М729

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В ходе встречи по Договору о РСМД, которая состоялась в Швейцарии, американская делегация потребовала от России уничтожить ракету 9М729 (SSC-8), сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями Андрея Томпсон.

Источник изображения: https://twitter.com/mid_rf

На переговорах мы выразились ясно: Россия должна уничтожить свою ракету, не соответствующую договору,

заявила он Томпсон.

Комментируя встречу, замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что американцы прибыли на встречу с уже готовым решением и не собирались вдаваться в аргументы российской стороны и конструктивно оценивать предложения Москвы.

Убедившись, что россияне не поддаются нажиму и ультиматуму, американские коллеги заявили, что Россия якобы не готова к выполнению своих обязательств по договору. Что совершенно не так,

сказал Рябков.

По его словам, российская делегация приехала на встречу, чтобы предложить американцам "серию конкретных мер в области транспарентности применительно к ракете 9М729". Но на эту транспарентность Москва готова была пойти лишь при условии встречной открытости со стороны США по снятию имеющихся у России озабоченностей.

Напомним, в начале декабря госсекретарь Майк Помпео поставил Москве ультиматум, заявив, что у нее есть 2 месяца для того, чтобы всё обдумать и вернуться к выполнению ДРСМД. Причем за это время россияне должны были либо отказаться от ракеты 9М729, либо модифицировать ее таким образом, чтобы дальность ее полета "не нарушала положения договора".

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что дальность полета 9М729 на испытаниях не превысила 476 км при допустимых условиями Договора о РСМД 500 километров.

16.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
США
Швейцария
Продукция
9М729
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
РСМД
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