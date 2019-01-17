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17.01.2019
Военное обозрение

О ситуации с "Адмиралом Кузнецовым" и затонувшим ПД-50

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Больше двух с половиной месяцев прошло с момента затопления плавучего дока ПД-50 в Мурманской области. Однако до сих пор профильные ведомства не сообщили об окончательном решении по поводу ситуации с одним из крупнейших плавдоков, эксплуатировавшихся в России. Напомним, что на ПД-50 шли ремонтные работы единственного авианесущего крейсера ВМФ России – "Адмирал Кузнецов". Во время затопления ПД-50 авианосец получил серьёзные повреждения палубы на участке расположения аэрофинишера вследствие падения башенного крана с ПД-50.

Источник изображения: ВКонтакте

В конце декабря 2018 года кран с палубы убрали и приступили к ремонтным работам по восстановлению покрытия на участке расположения под палубой тормозных барабанов. Нужно отметить, что ранее в Объединённой судостроительной корпорации заявляли о том, что на сроки ремонта и модернизации "Адмирала Кузнецова" авария с ПД-50 не повлияет. Но чтобы авария действительно не повлияла на ход ремонтных и модернизационных работ, эти работы уже в ближайшее время придётся существенным образом интенсифицировать. Стало известно, что к работам на авианесущем ракетном крейсере ВМФ РФ будут привлекаться в том числе севастопольские кораблестроители.

Эксперты полагают, что до наступления весеннего периода никаких действий по возможному подъёму затопленного плавучего дока предпринято не будет. Ранее в Минпромторге заявляли, что "поднимать точно будут". Для оценки состояния металла ПД-50 под водой в течение нескольких недель работали водолазные группы. Проблема состоит в том, что на отдельных участках усталость металла высока, что внесёт свои коррективы в подъём ПД-50. Это притом, что полное водоизмещение затонувшего плавучего дока составляет более 215 тысяч тонн при длине в 330 м. Рассматривалась возможность подъёма ПД-50 по секциям – с последующим монтажом на берегу. Этот вариант выглядит предпочтительным при учёте того, что плавучих кранов, способных работать с указанными массами (в сотни тысяч тонн) просто не существует.

Важно отметить, что до сих пор нет точных данных относительно того, почему же на судоремонтном заводе под Мурманском вышли из строя насосы (что и привело к затоплению ПД-50). Ранее энергетики опровергли заявления о том, что причиной выхода из строя насосов стала непогода в Мурманской области и обрыв ЛЭП.

16.01.2019
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