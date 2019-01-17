Уточнены сроки подписания второго контракта по Су-57

Второй контракт на поставку ВКС РФ тринадцати истребителей пятого поколения Су-57 будет подписан в 2020 году, передает ТАСС сообщение источника в авиастроительной отрасли.

Источник изображения: А. Карпулев / russianplanes.net

Источник напомнил, что в прошлом году был подписан договор на поставку двух самолетов: первый серийный Су-57 будет передан ВКС в 2019 году, второй – в 2020 году. Оба истребителя будут оснащены силовыми установками первого этапа.

А в 2020 году ожидается подписание второго контракта на производство и поставку в войска 13 истребителей Су-57. Часть из них получит двигатели уже второго этапа,

сказал собеседник.

Он добавил, что срок действия нового договора составит, приблизительно, пять лет.

В ОАК отказались комментировать полученную от источника информацию.

Напомним, контракт на поставку в Воздушно-космические силы первых двух самолетов пятого поколения со сроком действия до 2020 года был подписан между Минобороны РФ и компанией "Сухой" 22 августа на международном форуме "Армия-2018", который проходил в подмосковной Кубинке.

Тогда замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что первый серийный истребитель из пятнадцати планируемых к поставке будет передан военному ведомству в 2019 году.

Как отмечают эксперты, Минобороны ведет достаточно осторожную линию с расчетом на длительную отработку и доводку истребителя. По всей видимости, масштабное серийное производства Су-57 начнется уже по окончании нынешней программы вооружений, рассчитанной до 2027 года. То есть, не ранее 2028 года.