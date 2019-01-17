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17.01.2019
Военное обозрение

В Киеве заявили о готовности возобновить производство "Русланов"

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Госпредприятие "Антонов" в скором времени приступит к производству транспортных самолетов Ан-124 "Руслан", полностью отказавшись от российских комплектующих, передает РИА Новости заявление заместителя гендиректора "Укроборонпрома" Сергея Омельченко.

Источник изображения: https://twitter.com/volgadneprgroup

По словам Омельченко, сегодня находятся на завершающей стадии работы по полной переработке "всей электронной составляющей самолета". Он выразил надежду, что указанные работы в скором времени завершаться и будут приняты конструкторами предприятия "Антонов".

После этого начнется сборка первого "Руслана", который не будет иметь "ни одного российского комплектующего изделия", сказал замгендиректора.

Он отметил, что замена комплектующих является очень острой проблемой для производителя, поэтому Киев налаживает деловые отношения с другими иностранными компаниями, занятыми в производстве авиатехники.

Конечно, если не заменить российские узлы и агрегаты, то транспортник невозможно будет построить,

констатировал Омельченко.

Напомним, Ан-124 "Руслан" – советский транспортный самолет разработки КБ Антонова. Является самой грузоподъемной в мире машиной. До 1995 года было построено 17 единиц в Киеве и 33 единицы в Ульяновске.

С 2016 по 2018 год Украина не построила и поставила заказчикам ни одного серийного самолета.

Ранее российский вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что в госпрограмме вооружений на период до 2027 года содержится пункт о проведении исследовательских работ по созданию отечественного сверхтяжелого транспортника на замену "Руслану".

16.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-124
Компании
Антонов ГП
Укроборонпром
Персоны
Борисов Юрий
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