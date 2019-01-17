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17.01.2019
Военное обозрение

Военно-морские силы НОАК пополнились двумя новыми кораблями

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Военно-морские силы Китая пополнились еще двумя военными кораблями. На вооружение флота поступили десантно-вертолетный корабль-док класса "Южао" (Тип-071) "Учжи Шань" и еще один эскадренный миноносец класса "Тип-052D" "Луянь-3", сообщает ЦАМТО.

Источник изображения: eastpendulum.com

По информации издания, ввод в строй новых кораблей прошел без "лишней помпы" и почти не освещался в китайских СМИ. Тем не менее, церемония принятия кораблей на вооружение ВМС прошла 12 января этого года, предположительно, на военно-морской базе "Чжаньцзян". По имеющейся информации, оба новых корабля поступят на вооружение Южного флота ВМС НОАК.

Новый десантно-вертолетный корабль-док "Учжи Шань" является шестым ДКВД "Тип-071", построенным в интересах ВМС Китая. Три первых ДКВД данного класса несут службу в составе Южного флота и базируются в Чжаньцзяне. В состав флота они начали вводится с 2007 года, когда на вооружение был принят первый ДКВД, второй был принят на вооружение в октябре 2011 года, третий – в сентябре 2012 года. В 2016 и 2018 годах ВМС НОАК получили четвертый и пятый ДКВД, которые отправились нести службу в Восточный флот.

В отношении нового эсминца класса "Тип-052D" известно, что он получил обозначение 161 "Хух-Хот" и, предположительно, является десятым в серии и пятым, принятым в состав Южного флота ВМС НОАК.

На сегодняшний день точно неизвестно количество эсминцев типа "052D", принятых на вооружение китайских Военно-морских сил. В настоящее время Китай ведет строительство эсминцев двух типов: 7500-тонные "Тип-052D" и 10000-тонные "Тип-055".

Имеется информация, что еще три эсминца "Тип-052D" проходят морские испытания, еще три уже спущены на воду и оснащаются оборудованием. Четыре эсминца "Тип-055" спущены на воду, три из них достраиваются, один вышел на ходовые испытания.

16.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
052D
Проекты
Тип 055
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