На Украине предложили США арендовать участок берега для обхода конвенции Монтрё

На Украине обсуждается инициатива по размещению кораблей военно-морских сил США в акватории Чёрного моря на постоянной основе. Инициатива формально исходит от так называемых активистов, открыто заявляющих, что главным препятствием является конвенция Монтрё, и что это препятствие "необходимо преодолеть". Напомним, что конвенция Монтрё ограничивает по водоизмещению и по времени корабли нечерноморских государств в плане их пребывания в акватории Чёрного моря.

Источник изображения: https://www.facebook.com/USNavalForcesEuropeAfrica/

Несколько дней назад на странице Роланда Микиани (Roland Mikiani) в Фейсбук появилась заметка с предложением, как именно обойти конвенцию Монтрё для размещения американских кораблей в Чёрном море на постоянной основе. Эту заметку быстро разнесли по украинскому сегменту соцсетей журналисты украинских СМИ. Что же конкретно предлагается?

Из заметки указанного автора, публикующего посты о Грузии и Украине в ключе тем о "российской оккупации":

Украина отдаёт в аренду США 10 кв. км на побережье (Чёрного моря), аренда осуществляется на правах экстерриториальности. Фактически это означает, что США осуществляют свой государственный суверенитет на данной территории безусловно и в полном объёме.

При этом добавляется, что это своеобразный вариант базы США в Гуантанамо, когда на территории Кубы остаётся участок земли, где действуют американские законы.

Смысл в том, что США, (гипотетически) арендуя участок украинского берега, "превращается" в причерноморскую державу. Это по мнению активистов.

Микиани:

Территория становится на период такой специальной аренды территорией США, а значит США становятся государством черноморского бассейна, а значит Конвенция Мотре касательно США идёт лесом.

Источник изображения: https://www.facebook.com/USNavalForcesEuropeAfrica/

Другими словам, "активисты" уже открыто предлагают фактически торговый вариант со своей территорией, лишь бы привлечь большее число американских военных. Украинские журналисты, распространившие предложение по сети, уже обращаются к юристам с вопросом о возможности такого рода сделки с США.

Примечательно, что инициативу поддержало немалое число украинских пользователей Фейсбука, заявив, что готовы даже "профинансировать аренду американцами такой приморской делянки".