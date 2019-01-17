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17.01.2019
Военное обозрение

Американские СМИ: Вашингтон недооценивает русский "Авангард"

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Президент России Владимир Путин прав: новая ракета "Авангард" может преодолеть любую американскую оборону. К сожалению, в Вашингтоне это понимают не все, пишет обозреватель журнала National Interest Дэвид Акс.

Источник изображения: Минобороны РФ

"Авангард" запускает боевой блок на высоте чуть ниже верхнего предела атмосферы и со скоростью, в 20 раз превышающей скорость звука. Ни одна из существующих систем ПРО не может нацелиться на объект, движущийся так быстро и на такой относительно низкой для стратегического оружия высоте,

говорится в материале.

Но, к сожалению, высказывания военного руководства США свидетельствуют о полном непонимании возможностей российской ракеты. Генералы настолько политизированы, настолько "не в курсе проблем с ПРО", что полагают, будто удары по российским ядерным силам сойдут им с рук, приводит автор высказывание эксперта в области ЯО из Массачусетского технологического института Теда Постола.

Ранее сообщалось, что первый полк комплексов "Авангард" должен заступить на дежурство Домбаровской дивизии. В начале июля 2018 года стало известно о начале серийного производства гиперзвуковых боевых блоков комплекса.

Между тем в США рассматривается возможность наращивания сил ПРО на территории страны и за ее пределами. Кроме того, для более эффективного распознавания потенциально опасных целей планируется создание на орбите новой группировки спутников. В ближайшие дни в США будет опубликован доклад о состоянии американской противоракетной обороны.

16.01.2019
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Страны
Россия
США
Продукция
Авангард РК
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Минoбороны РФ
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