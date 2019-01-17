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17.01.2019
Военное обозрение

Южная Корея продолжила работы по созданию нового самолёта KF-X

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Южнокорейско-индонезийский проект создания перспективного многоцелевого истребителя KF-X приближается к этапу постройки первого прототипа, передает "Warspot" со ссылкой на портал janes.com.

Источник изображения: defensenews.com

Южнокорейская Администрация программ оборонных закупок (DAPA) при Минобороны республики еще летом прошлого года сообщила, что к сентябрю 2018 года полностью закончит все проектные работы по перспективному самолету и будет готова приступить к постройке прототипов, но работы по проекту были заморожены по причине отсутствия средств, которые не перечислила индонезийская сторона. Теперь же сообщается об возобновлении Джакартой взносов в рамках проекта и возобновлении работ.

Источник изображения: defensenews.com

Сообщается, что прототипы самолета KF-X должны быть созданы в 2020-2021 годах. Серийное производство самолета планируется наладить к 2026 году.

О самом проекте KF-X известно довольно мало, сообщается, что он не будет самолетом пятого поколения. Южная Корея и Индонезия договорились создать самолет, превосходящий самолеты четвертого поколения типа F-16, но не обладающего стелс-технологиями. Также известно, что на него будут установлены ракетные системы европейского производства, но какие именно, не уточняется.

Всего в рамках проекта планируется собрать 200 самолетов: 120 для ВВС Южной Кореи и 80 для ВВС Индонезии.

16.01.2019
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Страны
Индонезия
Южная Корея
Продукция
F-16
KF-X
Компании
DAPA
Проекты
Истребитель 5 поколения
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