Мифы об автомате Калашникова: так что там по поводу Шмайсера?

Техконсультант Калашников Media Владимир Онокой коснулся вопроса, который так или иначе обсуждается уже несколько десятилетий. Вопрос выглядит конспирологически и звучит так: Калашников в итоге изобрёл не собственное оружие, а "Шмайсер"? Дошло до того, что многие так называемые "эксперты" для себя решили, что именно так оно и было. И это стало подпитывать миф о "копировании" автомата с немецкого "оригинала".

В ролике представлен комментарий одного из таких конспирологов, заявляющего, что автомат Калашникова "сделал Хуго Шмайсер, находясь в плену".

Владимир Онокой даёт понять, что говорить о схожести немецкого и советского автоматов могут лишь те люди, которые вообще ничего не понимают в стрелковом оружии.

Эксперт Калашников Media:

Серьёзно! Если бы меня попросили найти два более непохожих друг на друга автомата, мне было бы достаточно сложно это сделать.

Единственное, что можно назвать схожим, у оружия Шмайсера и АК – изогнутый магазин. Хотя это обычное дело для магазинов под промежуточный патрон. Можно назвать похожей систему газоотвода, но практически такая же применяется и на советском пулемёте ДП-27, который производился с 1928 года.

В ролике представлен детальный обзор двух автоматов, после которого эксперт предлагает конспирологам ответить на вопрос, так в чём же реальная "схожесть" этих двух вариантов автоматического стрелкового оружия.