ВМС НОАК приняли на вооружение ДВКД класса "Тип-071" и эсминец "Тип-052D"

ЦАМТО, 16 января. Военно-морские силы НОАК приняли на вооружение шестой десантно-вертолетный корабль-док (ДВКД) класса "Южао" ("Тип-071") и еще один эскадренный миноносец класса "Тип-052D" ("Луянь-3").

Хотя в китайских государственных средствах массовой информации о принятии кораблей на вооружение не сообщалось, судя по размещенным на онлайн-форумах фотографиям, церемония ввода кораблей в боевой состав состоялась 12 января. Предположительно, мероприятие прошло на военно-морской базе "Чжаньцзян", а оба корабля, вероятно, вошли в состав Южного флота. Новый ДВКД получил обозначение (987) "Учжи Шань" (Wuzshi Shan).

Первые три ДВКД класса "Тип-071" вошли в состав Южного флота и базируются в Чжаньцзяне. Первый был принят на вооружение в ноябре 2007 года, второй – в октябре 2011 года, третий – в сентябре 2012 года. После четырехлетнего перерыва в феврале 2016 года на вооружение Восточного флота ВМС НОАК поступил четвертый ДВКД – (988) "Именгшань" (Yimengshan). Пятый ДВКД класса "Южао", предположительно, был принят на вооружение в сентябре 2018 года и также передан Восточному флоту.

Вероятно, аналогичное "эмбарго" на распространение новостей имело место и при спуске на воду седьмого ДВКД класса "Тип-071". Мероприятие, предположительно, состоялось 28 декабря 2018 года на предприятии Hudong-Zhonghua, которое построило все корабли этого класса.

На текущий момент точно не известно количество принятых на вооружение эсминцев "Тип-052D". Новый корабль получил обозначение (161) "Хух-Хот" (Hohhot). Предположительно, он является десятым в серии и пятым, вошедшим в состав Южного флота.

В настоящее время на предприятиях Jiangnan Changxingdao и Dalian shipyards для ВМС НОАК строятся два класса эскадренных миноносцев: 7500-тонные "Тип-052D" и 10000-тонные "Тип-055".

Еще три эсминца "Тип-052D" находятся на стадии морских испытаний, три были спущены на воду и оснащаются оборудованием, работы над тремя кораблями ведутся на верфи Jiangnan Changxingdao, еще над тремя – на верфи Dalian shipyards. Спущены на воду четыре эсминца "Тип-055", один из которых проходит морские испытания, еще три находятся в стадии строительства.