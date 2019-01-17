Бюджет Минобороны Испании в 2019 ф.г. составит 8,537 млрд. евро

ЦАМТО, 16 января. Министр финансов Испании Мария Хесус Монтеро представила в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента Испании) проект бюджета Министерства обороны страны на 2019 ф.г., который составит 8,537 млрд. евро.

Как сообщает Infodefensa.com, таким образом, увеличение оборонного бюджета в 2019 ф.г. составит 1,6%. В 2018 ф.г. одобренный бюджет Министерства обороны Испании составил 8,401 млрд. евро.

Согласно пункту 14 военный бюджет Испании будет распределен следующим образом: 4,608 млрд. евро – статья "расходы на персонал", 897 млн. евро – "оперативные и эксплуатационные расходы", 2,648 млрд. евро – "капитальные расходы". Статья "Операции по поддержанию мира" не включена в данный пункт. Национальный разведывательный центр будет профинансирован отдельно в размере 296 млн. евро, что на 4,8% больше, чем в 2018 ф.г.

В 2019 ф.г. Министерство обороны Испании сделает акцент на пяти проектах: усиление социальной политики; усиление возможностей по самообороне; укрепление позиций Испании в системе международной безопасности; укрепление и форсирование целей европейской обороны; продвижение дипломатии и развитие отношений с другими странами.