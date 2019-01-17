Войти
17.01.2019
ЦАМТО

Бюджет Минобороны Испании в 2019 ф.г. составит 8,537 млрд. евро

522
0
0
F100_Armada_Espanola
«Альваро де Басан», оперативный код F100, фрегат Armada Española (Военно-морских сил Испании). Источник: Военное обозрение.

ЦАМТО, 16 января. Министр финансов Испании Мария Хесус Монтеро представила в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента Испании) проект бюджета Министерства обороны страны на 2019 ф.г., который составит 8,537 млрд. евро.

Как сообщает Infodefensa.com, таким образом, увеличение оборонного бюджета в 2019 ф.г. составит 1,6%. В 2018 ф.г. одобренный бюджет Министерства обороны Испании составил 8,401 млрд. евро.

Согласно пункту 14 военный бюджет Испании будет распределен следующим образом: 4,608 млрд. евро – статья "расходы на персонал", 897 млн. евро – "оперативные и эксплуатационные расходы", 2,648 млрд. евро – "капитальные расходы". Статья "Операции по поддержанию мира" не включена в данный пункт. Национальный разведывательный центр будет профинансирован отдельно в размере 296 млн. евро, что на 4,8% больше, чем в 2018 ф.г.

В 2019 ф.г. Министерство обороны Испании сделает акцент на пяти проектах: усиление социальной политики; усиление возможностей по самообороне; укрепление позиций Испании в системе международной безопасности; укрепление и форсирование целей европейской обороны; продвижение дипломатии и развитие отношений с другими странами.

16.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Похожие новости
14.12.2015
В тройку лидеров по поставкам ВиВТ в страны Ближнего Востока по периоду 2007-2014 гг. входят США, Россия и Великобритания
20.11.2015
25 лет ДОВСЕ: как всеобщая безопасность оказалась не нужна
06.11.2015
Испания заказала оружие для «Риперов»
16.10.2015
Испания закупает БЛА MQ-9 Reaper
23.09.2015
До и после «Мистралей» — часть I
03.09.2015
Бомбардировщики и вертолеты ЦВО покажут уничтожение условной колонны танков на RAE-2015
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.01 22:57
  • 113
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 17.01 22:56
  • 1
А ведь могли: оригинальный проект тяжелой БМП-55 из Харькова
  • 17.01 22:46
  • 59
Создатель "Тополя-М" и "Булавы" объяснил отличие Москвы от Киева
  • 17.01 22:42
  • 1
В.Путин: США фактически ведут линию на демонтаж системы международных соглашений в сфере контроля над вооружениями
  • 17.01 22:38
  • 9
Источник: контракт на поставку 13 Су-57 для ВКС России планируется подписать в 2020 году
  • 17.01 22:28
  • 1
Российские пилотажные группы выступят на 14 масштабных акциях в 2019 году
  • 17.01 22:08
  • 14
В США пристыдили Россию за допотопные технологии Су-57
  • 17.01 21:48
  • 1
"Гражданские самолеты Сухого" и CityJet могут разорвать сотрудничество в 2019 году
  • 17.01 21:47
  • 15
В СКР рассказали о причинах убийства российских журналистов в ЦАР
  • 17.01 21:39
  • 36
"Известия": завершаются испытания зенитных ракетных систем "Витязь"
  • 17.01 21:02
  • 1
"Он не настолько востребован в мире": каковы перспективы возобновления производства Ан-124 "Руслан" на Украине
  • 17.01 20:53
  • 20
790-й истребительный авиационный полк в Хотилово начал получение истребителей Су-35С
  • 17.01 20:46
  • 3
Защита эскизного проекта среднего транспортного самолета Ил-276 состоится весной 2019 года
  • 17.01 20:23
  • 2
Угрозы, связанные с возможным выходом США из ДРСМД, можно парировать с помощью крылатых ракет "Калибр-М" - Владимир Гутенев
  • 17.01 20:15
  • 75
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России