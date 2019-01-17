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17.01.2019
ЦАМТО

НПО "Винт" завершило разработку перспективного движительного комплекса

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Центр судоремонта "Звездочка"
Центр судоремонта "Звездочка".
Источник изображения: Пресс-служба Центр судоремонта "Звездочка"

ЦАМТО, 16 января. Центр пропульсивных систем АО "Центр судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) завершил ОКР по созданию малошумного винта регулируемого шага (ВРШ) для кораблей класса "корвет".

Опытно-конструкторская работа по теме "ВРШ-М" выполнялась московским филиалом "НПО "Винт" Центра судоремонта "Звездочка". Опытный образец перспективного винта регулируемого шага, предназначенный для работы с главным двигателем мощностью 20 МВт, изготовлен и испытан специалистами Опытного завода "Вега" (г.Боровск), также являющегося филиалом ЦС "Звездочка". В ходе выполнения ОКР полностью отработаны технологии изготовления ВРШ-М, что позволяет в короткие сроки развернуть серийное производство этих изделий на машиностроительных мощностях ОЗ "Вега" и головного предприятия ЦС "Звездочка", полностью обеспечивая потребность Военно-морского флота в таких пропульсивных комплексах.

Технические характеристики ВРШ-М соответствуют всем требованиям государственного заказчика, предъявляемым к винтам регулируемого шага перспективных кораблей. Конструкторские и технологические разработки, примененные при выполнении ОКР по теме "ВРШ-М", обеспечили полное исключение импортных комплектующих в составе изделия, решив тем самым задачу импортозамещения при изготовлении винтов регулируемого шага большой мощности.

Перспективный пропульсивный комплекс обладает рядом преимуществ относительно аналогов. К их числу можно отнести повышенные ресурс и сроки службы. Изделие спроектировано с высоким запасом устойчивости при аварийных ситуациях: автоматические фиксаторы шага лопастей обеспечивают эксплуатацию изделия в случае аварийного отключения систем регулировки шага; конструктивные особенности изделия исключают утечки смазочного масла в окружающую среду при обрыве лопасти в результате навигационного повреждения. Еще одной особенностью ВРШ-М является простота регламентных обслуживаний и текущих ремонтов. Замены поврежденных лопастей изделия в случае невозможности срочной постановки в док могут производиться на плаву.

Конструкция и реализованная мощность ВРШ-М позволяют применять его как на кораблях класса "корвет", так и на перспективных кораблях класса "фрегат". Машиностроительные предприятия Объединенной судостроительной корпорации готовы к производству винтов регулируемого шага большой мощности и для перспективных гражданских судов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

16.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Компании
Звездочка
ОСК
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2 комментария
№1
17.01.2019 10:29
Чтобы винт крутился надо его крутить, т.е. прикладывать мощность и крутящий момент.  Для этого между двигателем , если это газотурбинный , устанавливают редуктор.  Винт опытный есть , двигатель газотурбинный опытный ещё будет , а про редуктор как то всё молчком.
На 20МВт опытные редукторы фактически есть: модернизированный НК-12 на двигателе НК-62(испытания в 80-ых годах) и редуктор от двигателя  НК-93 (не мешать  с двигателем). Подстройте выходные частоты вращения обоих редукторов под водяной винт либо через промежуточный редуктор либо путём изменения  двух шестерён (входной на валу и ответной) или одновременным применением. Научно-опытное баловство  сегодня приветствуется , так и прокрутите возможность -ведь производства уже созданы и простаивают.
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№2
17.01.2019 11:22
Цитата, никодим сообщ. №1
а про редуктор как то всё молчком.
Никодим, но ведь редуктор - это просто железка такая. Какие там могут быть проблемы? Это же не диджитализация. Диджитализация - это круто. А редуктор - это отстой.
Цитата, никодим сообщ. №1
Научно-опытное баловство  сегодня приветствуется
Это как сказать. Смотря кто балуется. Если тот, кто право имеет баловаться, то тогда - да.
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