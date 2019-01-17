НПО "Винт" завершило разработку перспективного движительного комплекса

ЦАМТО, 16 января. Центр пропульсивных систем АО "Центр судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) завершил ОКР по созданию малошумного винта регулируемого шага (ВРШ) для кораблей класса "корвет".

Опытно-конструкторская работа по теме "ВРШ-М" выполнялась московским филиалом "НПО "Винт" Центра судоремонта "Звездочка". Опытный образец перспективного винта регулируемого шага, предназначенный для работы с главным двигателем мощностью 20 МВт, изготовлен и испытан специалистами Опытного завода "Вега" (г.Боровск), также являющегося филиалом ЦС "Звездочка". В ходе выполнения ОКР полностью отработаны технологии изготовления ВРШ-М, что позволяет в короткие сроки развернуть серийное производство этих изделий на машиностроительных мощностях ОЗ "Вега" и головного предприятия ЦС "Звездочка", полностью обеспечивая потребность Военно-морского флота в таких пропульсивных комплексах.

Технические характеристики ВРШ-М соответствуют всем требованиям государственного заказчика, предъявляемым к винтам регулируемого шага перспективных кораблей. Конструкторские и технологические разработки, примененные при выполнении ОКР по теме "ВРШ-М", обеспечили полное исключение импортных комплектующих в составе изделия, решив тем самым задачу импортозамещения при изготовлении винтов регулируемого шага большой мощности.

Перспективный пропульсивный комплекс обладает рядом преимуществ относительно аналогов. К их числу можно отнести повышенные ресурс и сроки службы. Изделие спроектировано с высоким запасом устойчивости при аварийных ситуациях: автоматические фиксаторы шага лопастей обеспечивают эксплуатацию изделия в случае аварийного отключения систем регулировки шага; конструктивные особенности изделия исключают утечки смазочного масла в окружающую среду при обрыве лопасти в результате навигационного повреждения. Еще одной особенностью ВРШ-М является простота регламентных обслуживаний и текущих ремонтов. Замены поврежденных лопастей изделия в случае невозможности срочной постановки в док могут производиться на плаву.

Конструкция и реализованная мощность ВРШ-М позволяют применять его как на кораблях класса "корвет", так и на перспективных кораблях класса "фрегат". Машиностроительные предприятия Объединенной судостроительной корпорации готовы к производству винтов регулируемого шага большой мощности и для перспективных гражданских судов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".