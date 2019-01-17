Сухопутные войска Таиланда ожидают одобрения финансирования закупки третьей партии танков VT4

ЦАМТО, 16 января. Командование Сухопутных войск Таиланда ожидает от Кабинета министров страны одобрения закупки очередной партии из 14 боевых танков VT4 (MBT-3000) китайского производства на сумму свыше 2,3 млрд. батов (72,2 млн. долл.).

Как сообщает Bangkok Post со ссылкой на источник в тайских СВ, это будет третья партия танков VT4, которая будет закуплена у China Ordnance Industries Group Corporation Limited. Стоимость одной машины составляет около 167 млн. батов.

Напомним, что командование ВС Таиланда подписало с корпорацией NORINCO (China North Industries Corporation) контракт на закупку 28 танков VT4 в апреле 2016 года. Стоимость продажи составила около 4,9 млрд. батов (147 млн. долл.). Танки были доставлены в Таиланд 8 октября 2017 года – на шесть месяцев раньше запланированного срока.

В апреле 2017 года Кабинет министров Таиланда одобрил закупку второй партии из 11 танков VT4 на сумму 2 млрд. батов (58 млн. долл.). Техника была получена СВ Таиланда 26 декабря 2018 года.

Из документов Военного артиллерийского управления СВ Таиланда от 15 ноября 2018 года следует, что планируемое финансирование закупки третьей партии ОБТ VT4 в количестве 14 ед. составляет 2,36 млрд. батов (74,05 млн. долл.).

Танки поступят на вооружение 3-ей кавалерийской дивизии, недавно сформированной в провинции Кхонкэн (на северо-востоке Таиланда вблизи границы с Лаосом и Камбоджей). Новые ОБТ заменят 53 устаревших M41A3 времен Второй мировой войны в составе двух батальонов.

Справочно:

Также в июне 2017 года с NORINCO был подписан контракт на поставку СВ Таиланда 34 боевых бронированных машин VN-1 с колесной формулой 8x8 (экспортный вариант ББМ ZBD-09). Стоимость покупки оценивается в 2,3 млрд. бат (68 млн. долл.).

VN-1 предназначены для замены устаревших бронемашин V150 и M-113 американского производства, закупленных более 40 лет назад. Поставка новых бронемашин должна была начаться в 2018 году. Как ожидается, в перспективе будут приобретены еще 60 ББМ VN-1.

Контракт на закупку VT4 требует передачи Таиланду ряда связанных технологий. Основным получателем данных технологий станет Институт оборонных технологий (DTi – Defence Technology Institute), входящий в структуру Министерства обороны Таиланда. Кроме того, СВ Таиланда направят в Китай для подготовки группу военнослужащих. Предположительно, специалисты DTi также пройдут обучение в Китае.

MBT-3000 впервые был продемонстрирован в июне 2012 года на оборонной выставке Eurosatory в Париже. Боевая масса MBT-3000 – 52 т, экипаж – 3 человека. Корпус и башня изготовлены из сварной стали, композиты обеспечивают дополнительную защиту по фронтальной дуге. Вооружение МВТ-3000 состоит из гладкоствольной пушки, оснащенной тепловым кожухом и экстрактором пороховых газов, а также спаренного с ней 7,62-мм пулемета. На крыше установлен 12,7-мм пулемет с дистанционным управлением, которым управляет командир. Боекомплект составляет 38 выстрелов, в том числе 22 готовых к применению в автомате заряжания (снаряд и метательный заряд) и 18 в резерве. Кроме того, имеется возможность пуска через ствол противотанковой ракеты с лазерным наведением с тандемной боевой частью, позволяющей поражать цели на дальностях до 5 тыс. м. Танк оснащается системой кондиционирования воздуха, системой коллективной защиты и системой инерциальной /GPS навигации.

Предположительно, Таиланд выбрал VT-4 по результатам его сравнительной оценки с российским T-90 и южнокорейским K-1A1. Выбор китайского танка не вызывает большого удивления ввиду усиления стратегических связей между Китаем и Таиландом в течение последних лет после военного переворота 2014 года.