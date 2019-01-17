Танки Т-34 из Лаоса встретили в Новосибирске митингом и концертом

ЦАМТО, 16 января. Эшелон с тридцатью танками Т-34, переданными Лаосом России, прибыл 16 января в Новосибирск, где в честь этого события состоялся торжественный митинг и концерт, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на облправительство.

Как сообщило 9 января Минобороны России, из Лаоса в Россию прибыли 30 танков Т-34. Переданную лаосской стороной технику планируется использовать при проведении парадов Победы, а также для обновления музейных экспозиций и съемок исторических фильмов о Великой Отечественной войне. Техника направляется в Московскую область.

"В торжественном митинге, посвященном встрече танков, приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, руководство 41-й общевойсковой армии, представители правительства Новосибирской области, военно-патриотических движений, молодежных и ветеранских организаций. Также была организована концертная программа", – говорится в сообщении.

В частности, замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов подчеркнул, что это событие является продолжением героической истории танка. Он поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны за вклад в победу.

"Наши деды в годы войны высоко оценили вклад "тридцатьчетверки" в победу над фашизмом, а сейчас это оценит подрастающее поколение. Представляю, с каким восторгом они будут рассматривать образцы "Танка Победы" в парках Патриот и парадах Победы", – отметил командующий 41-й общевойсковой армии генерал-майор Яков Резанцев.

Ранее танки состояли на вооружении лаосской армии. В настоящий момент Т-34 перевозятся железнодорожным транспортом от станции "Раздольное" Дальневосточной железной дороги до станции "Нара" Московской железной дороги. Ожидается, что танки будут использоваться в торжественных парадах, кинематографе, а также в качестве музейных экспонатов.

Танк Т-34 был технологическим прорывом для своего времени. В период с 1940 по 1946 год было выпущено более 58 тыс. таких танков, однако на сегодняшний день действующих образцов осталось очень мало, передает "РИА Новости".