США потребовали от России уничтожить ракеты 9М729

ЦАМТО, 16 января. Во время встречи по ДРСМД в Швейцарии США потребовали уничтожить российские ракеты 9М729 (SSC-8).

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в заявлении заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, распространенном американским постпредством при ООН в Женеве.

"Наше послание было ясным: Россия должна уничтожить свою не соответствующую договору ракетную систему", – говорится в сообщении.

А.Томпсон отметила, что встреча в Женеве вызвала у Вашингтона "разочарование", так как "Россия продолжает существенно нарушать договор и не готова объяснить, как она планирует вернуться к его полному и поддающемуся проверке соблюдению".

В свою очередь, замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что США приехали на встречу по ДРСМД с уже подготовленным итогом. По его словам, Вашингтон не намерен считаться с аргументами российской стороны и конструктивно принимать предложения Москвы.

"Американские коллеги, убедившись, что Россия не поддается нажиму и ультиматумам, констатировали, что мы якобы не готовы к выполнению договора. Что совершенно не так", – цитирует "РИА Новости" С.Рябкова.

При этом он добавил, что Россия использовала встречу, чтобы "предложить американской стороне серию конкретных мер в области транспарентности применительно к ракете 9М729". По словам С.Рябкова, на эту транспарентность Москва готова была бы пойти только при условии встречной открытости США по снятию озабоченностей России.

В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. По его словам, если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. В свою очередь, Андреа Томпсон заявила, что Соединенные Штаты призывают Москву отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать систему, чтобы ее дальность, как заявляют в Вашингтоне, не нарушала положения ракетного договора.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что дальность полета ракеты 9М729 на испытаниях не превысила 476 км при допустимых условиями ДРСМД 500 км, передает "РИА Новости".