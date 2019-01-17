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17.01.2019
ЦАМТО

На Украине объявили о планах возобновления производства самолетов Ан-124 "Руслан"

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Самолет Ан-124-100
Самолет Ан-124-100 Руслан. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Олег Урусов

ЦАМТО, 16 января. Украинское госпредприятие "Антонов" планирует начать производство транспортных самолетов Ан-124 "Руслан", отказавшись при этом от использования российских комплектующих.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил в эфире канала "Прямой" первый заместитель генерального директора концерна "Укроборонпром" Сергей Омельченко.

"Мы уже сейчас на завершающей стадии того, что полностью перерабатывается вся электронная составляющая этого транспортного самолета. И мы надеемся, что она будет окончательно принята инженерной группой и группой конструкторов ГП "Антонов" уже в этом году, для того чтобы начать сборку первого самолета, который не будет иметь никакого российского комплектующего изделия", – сказал С.Омельченко.

По его словам, проблема замены существующих в самолете комплектующих является для производителя очень острой, поэтому Украина налаживает сотрудничество с международными компаниями, которые производят авиационную технику.

"Поэтому, конечно, если не заменять те узлы и агрегаты, которые производились Российской Федерацией, то без России невозможно этот самолет собрать", – констатировал представитель "Укроборонпрома".

Как напоминает "РИА Новости", Ан-124 "Руслан" – советский тяжелый транспортный самолет разработки ОКБ Антонова. Самый грузоподъемный в мире серийный грузовой самолет. До 1994 года в Киеве было построено 17 машин, Ульяновским авиационно-промышленным комплексом в период с 1985 по 1995 годы было построено 33 Ан-124.

Концерн "Антонов" был создан на Украине в 2005 году, объединив существовавшее с 1989 года одноименное госпредприятие с киевским КБ Антонова. При этом за 2016-2018 годы Украина не произвела и не поставила заказчикам ни одного нового серийного самолета

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в госпрограмме вооружений (рассчитанной до 2027 года) прописаны научно-исследовательские работы по созданию сверхтяжелого самолета на замену Ан-124 "Руслан".

16.01.2019
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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-124
Компании
Антонов ГП
Укроборонпром
Персоны
Борисов Юрий
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1 комментарий
№1
17.01.2019 06:36
Цитата, q
Украинское госпредприятие "Антонов" планирует начать производство транспортных самолетов Ан-124 "Руслан", отказавшись при этом от использования российских комплектующих.
Нашлось в сети, практически, продолжение мечтаний г-на С.Омельченко.
Что такое фантастическое допущение?
но концовка слишком реальна
Цитата, q
Нет, денег мы, пожалуй, не допустим —
Уж больно фантастично допущенье.
Но в остальном…
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