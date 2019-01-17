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17.01.2019
ЦАМТО

В Подмосковье начались тренировки с расчетами БЛА гвардейской танковой армии ЗВО

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Беспилотник Леер-3
Беспилотник Леер-3.
Источник изображения: Дмитрий Прокопяк / PrimaMedia

ЦАМТО, 16 января. С расчетами комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) начались тренировки.

На тренировках будут отработаны вопросы ведения разведки на малых и средних высотах, передачи оперативной информации действий наземных войск в пункты управления, а также маневры для предотвращения потери навигации и радиолокации.

Наблюдение с воздуха позволит получать более полные данные о практических действиях войск, контролировать время выхода техники в назначенные районы, следить за развертыванием и выполнением учебно-боевых задач в режиме реального времени.

Также в ходе тренировок будут отработаны обнаружение позиций условного противника, передача данных на пункты управления огнем артиллерийских подразделений с последующим контролем их поражения, что позволит специалистам визуально наблюдать результаты применения артиллерии и производить более точно и оперативно необходимые корректировки.

В ходе применения БЛА "Леер-3", "Гранат-2" и "Орлан-10" будет учитываться опыт вооруженных конфликтов последних лет, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

16.01.2019
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Продукция
Леер-3
Орлан-10
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Проекты
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