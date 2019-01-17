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17.01.2019
ЦАМТО

Учебный центр в Саратове получил новые гаубицы, способные стрелять управляемыми снарядами "Краснополь"

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САУ "Мста-С"
САУ "Мста-С".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 16 января. Учебный центр боевого применения артиллерии в Саратове получил партию из четырех новых самоходных гаубиц "Мста-С", способных вести огонь высокоточными управляемыми снарядами "Краснополь".

Самоходная гаубица весит 42 т, шасси разработано на основе узлов танков Т-72 и Т-80, оснащена усовершенствованной системой управления и предназначена для огневого поражения фортификационных сооружений, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, противотанкового вооружения, средств противовоздушной и противоракетной обороны и других целей. Способна вести огонь с темпом более восьми выстрелов в минуту, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

16.01.2019
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Продукция
Краснополь
Мста-С
Т-72
Т-80
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