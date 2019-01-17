Европейское космическое агентство поздравило Китай с посадкой на обратной стороне Луны

Глава ЕКА Йохан Дитрих Вёрнер также напомнил, что агентство планирует на земном спутнике совместные миссии с Россией

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йохан Дитрих Вёрнер назвал хорошим достижением успешную посадку китайского лунного модуля и проведения экспериментов, а также выразил надежду на то, что Китай в будущем поделится результатами наблюдений с европейскими коллегами. Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции в Париже.

"Я направляю поздравления китайским коллегам. Приземление на другое небесное тело - это всегда достижение, - заявил он на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать данное событие. - Это хорошее достижение. Мы ведем интенсивные обмены с китайскими коллегами... в том числе обсуждаем вопросы будущего сотрудничества. Для нас это интересная страна для взаимодействия".

Он также назвал "интересной" лунную миссию КНР, "поскольку это первый луноход, который удалось посадить на той стороне". "Я уверен, что китайские коллеги поделятся с нами результатами", - отметил глава ЕКА.

"Речь не идет о "возвращении" к Луне, о конкуренции, как во времена холодной войны 50 лет назад, а вперед к Луне, это большая разница", - подчеркнул Вёрнер, комментируя потенциальный "ответ" ЕКА на достижения китайских коллег. Он напомнил, что европейское агентство планирует совместные с Россией миссии на этом земном спутнике. "Для нас Россия - надежный партнер", - добавил он.

В свою очередь директор ЕКА по пилотируемым и беспилотным полетам Дэйв Паркер уточнил, что сейчас сотрудничество с РФ по лунному направлению сосредоточено на точном приземлении лунных модулей, а также на поиске воды. "Вместе мы готовим систему точного приземления, которая позволит попасть в интересные локации на Южном полюсе [Луны], а также бурение - заявил он, напомнив, что будут использоваться наработки в области бурения из проекта "ЭкзоМарс". - Нашей целью будет поиск летучих веществ и воды".

Первый луноход на обратной стороне Луны

3 января лунный аппарат "Чанъэ-4", запущенный с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань, совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны, а спустя несколько часов прислал оттуда первый снимок лунной поверхности, снятый с близкого расстояния. Основная задача проекта "Чанъэ-4", состоящего из автоматического посадочного модуля и лунохода, заключается в исследовании обратной стороны естественного спутника Земли. В частности, аппарат проведет изучение минерального состава, структуры лунной поверхности, а также выполнит низкочастотные радиоастрономические наблюдения.

Центральное телевидение Китая сообщило во вторник об успешном завершении первого в истории биологического эксперимента на естественном спутнике Земли. Доставленные туда семена хлопка дали первые всходы в специальном контейнере, представляющем собой замкнутую мини-биосферу. Для создания всех необходимых условий в контейнере содержатся также и другие биологические образцы, среди которых семена рапса, картофеля, резуховидки (лат. Arabidopsis, цветковое растение семейства капустных), а также личинки плодовой мухи (дрозофиллы) и дрожжевые грибки.