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17.01.2019
ТАСС

Роскосмос продемонстрировал партнерам из Индии возможности по разработке двигателей ракет

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Индийская организация космических исследований (ISRO)
Индийская организация космических исследований (ISRO).
Источник изображения: http://www.globallookpress.com

Результатом встречи сторон стало подписание протокола, в котором обе стороны зафиксировали свои дальнейшие намерения

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российская делегация во главе с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным в ходе встречи с коллегами из Индийской организации космических исследований (ISRO) представила свои возможности в разработке жидкостных ракетных двигателей, сообщили во вторник в госкорпорации.

"В ходе переговоров российская делегация представила свои возможности в разработке жидкостных ракетных двигателей и другой продукции космического назначения. Результатом встречи стало подписание протокола, в котором обе стороны зафиксировали свои дальнейшие намерения. До конца апреля 2019 будут проведены переговоры по конкретизации каждого из направлений сотрудничества, а к концу первого полугодия будет утверждена дорожная карта дальнейших совместных действий", - говорится в сообщении.

Во встрече также приняли участие генеральный директор НПО "Энергомаш" (предприятие-разработчик ракетных двигателей) Игорь Арбузов, руководитель АО "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов, представители российской ракетно-космической отрасли. С индийской стороны во встрече участвовали директор Космического центра Викрама Сарабхая Сридхара Паникер Соманат, директор Центра жидкостных силовых установок Ваннияперумал Нараянян и директор бюро по программе космических перевозок Канунго Шиамал Кумар.

5 октября 2018 года Россия и Индия подписали меморандум о сотрудничестве по пилотируемой космической программе и в сфере навигационных систем.

16.01.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Индия
Россия
Компании
ISRO
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Рогозин Дмитрий
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