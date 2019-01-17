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17.01.2019
ТАСС

Космонавт Кононенко установил на МКС "умную полку" с подсказками о лекарствах

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Олег Кононенко
Олег Кононенко.
Источник изображения: © Роскосмос

В Роскосмосе рассказали, что полка напоминает шкаф с небольшими створками, за которыми хранятся 240 пластмассовых карточек размером с ладонь с RFID-метками

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российский космонавт Олег Кононенко установил на Международной космической станции (МКС) специальную полку, которая будет подсказывать, где находятся нужные лекарства и информацию об условиях хранения препаратов. Об этом во вторник сообщил Роскосмос.

"Полка напоминает шкаф с небольшими створками, за которыми хранятся 240 пластмассовых карточек размером с ладонь с RFID-метками (радиометки). На каждой карточке закрепляются определенные лекарства, а также градусники, лейкопластыри и прочие мелкие предметы", - говорится в сообщении.

"Умная полка" укажет место хранения того или иного лекарства, а также предоставит информацию о его применении и условиях хранения. Подобные радиометки можно будет прикреплять и к другим предметам, которые прибывают на космическую станцию на каждом грузовом корабле.

На российском сегменте МКС находится около 7 тыс. предметов. Ранее информацию о них заносили в бортовые компьютеры вручную. Для этого космонавты считывали штрих-коды каждой вещи.

16.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
RFID
ИТ
МКС
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