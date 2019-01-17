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17.01.2019
ТАСС

В Роскосмосе заявили, что "Спектр-Р" по-прежнему не реагирует на команды с Земли

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Космический аппарат "Спектр-Р"
Космический аппарат "Спектр-Р".
Источник изображения: © Vitaly Kuzmin

Специалисты ведут "анализ выполненных работ для определения дальнейших мероприятий по аппарату"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Радиотелескоп "Спектр-Р" по-прежнему не реагирует на команды с Земли - в ходе сеанса связи во вторник специалисты не получили ответного сигнала с борта спутника. Об этом сообщил ТАСС советник гендиректора Роскосмоса по науке Александр Блошенко.

"Сегодня был проведен очередной цикл работ по восстановлению связи с радиотелескопом "Спектр-Р". Применялась программа вчерашнего дня с использованием [российской наземной радиолокационной] станции "Медвежьи Озера". Ответного сигнала с борта по командной радиолинии получено не было", - сказал он.

Блошенко уточнил, что специалисты ведут "анализ выполненных работ для определения дальнейших мероприятий по аппарату".

Ситуация со "Спектром"

По информации источника ТАСС из ракетно-космической отрасли, на "Спектре-Р" вышел из строя третий резервный комплект приемо-передающего устройства, который нужен для приема команд управления от наземных станций. Ранее вышли из строя основной комплект и второй резервный командный передатчик. Без этих приемников спутник будет сохранять ориентацию, орбиту и другие основные параметры за счет автономной работы бортового компьютера, однако не сможет выполнять исследования - "Спектр-Р" производил необходимые операции только по команде с Земли.

О проблемах с аппаратом "Спектр-Р" стало известно 11 января. Позже академик РАН, директор Астрокосмического центра ФИАН (заказчик проекта "Радиоастрон") Николай Кардашев сообщил ТАСС, что от космического аппарата поступает сигнал, но есть проблемы с управлением спутником. Как уточнил ТАСС руководитель научной программы проекта "Радиоастрон", частью которого является "Спектр-Р", член-корреспондент РАН Юрий Ковалев, с Земли не проходит команда на включение передатчика системы, отправляющей телеметрическую информацию и получающую управляющие команды. Он при этом отмечал, что спутник жив, питание на его на борту есть, научная аппаратура продолжает работу и есть смысл продолжать попытки выйти с ним на связь.

Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, причиной отказа командного передатчика радиотелескопа "Спектр-Р" могла стать космическая радиация, накопившаяся в электронике аппарата за годы полета.

В Роскосмосе сообщали, что радиотелескоп "Спектр-Р" превысил срок своей активной работы в два с половиной раза. Спутник был запущен в 2011 году, через три года срок службы радиотелескопа истек, однако было принято решение продлить его работу до конца 2019 года. В госкорпорации также сообщили, что бортовые системы российского радиотелескопа "Спектр-Р" работают штатно, по данным станции приема научных данных США.

16.01.2019
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