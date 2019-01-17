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17.01.2019
ТАСС

В конкурсе "Танковый биатлон - 2019" примут участие женские экипажи боевых машин

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Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Подготовка женских танковых экипажей будет проходить под руководством чемпионов международного этапа "Танковый биатлон - 2018"

УЛАН-УДЭ, 16 января. /ТАСС/. Военнослужащие-женщины из Бурятии примут участие в конкурсе "Танковый биатлон" в 2019 году. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"В мотострелковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Республике Бурятия, стартовала подготовка к самым зрелищным конкурсам в Вооруженных силах РФ - "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск". Впервые планируется, что в текущем году в конкурсе "Танковый биатлон" примут участие экипажи, полностью сформированные из военнослужащих-женщин", - сообщили в пресс-службе.

Подготовка к конкурсу уже началась. Это теоретические занятия по изучению основных узлов и агрегатов боевых машин и обучение на мультимедийных тренажерах.

"За короткое время представительницам слабого пола предстоит освоить специальности командира танка, наводчика-оператора, механика-водителя. По окончании обучения будут определены лучшие кандидатки для участия в отборочном этапе конкурса, - пояснили в ВВО. - Подготовка женских танковых экипажей будет проходить под руководством чемпионов международного этапа "Танковый биатлон - 2018". Они поделятся с кандидатами практическими навыками управления вооружением боевой машины, опытом преодоления препятствий".

Окружные этапы конкурса состоятся на полигоне Восточного военного округа Бурдуны в Бурятии.

Победителями международного этапа конкурса "Танковый биатлон" в 2018 году стали военнослужащие танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии.

16.01.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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