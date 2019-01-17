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17.01.2019
РИА Новости

Пушков прокомментировал неудачу переговоров России и США по ДРСМД

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Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в связи с арестом правозащитника А. Гапоненко латвийскими властями. 24 апреля 2018.
Источник изображения: © РИА Новости

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал неудачу российско-американских переговоров по ДРСМД в Женеве.

По словам политика, встреча нужна была Вашингтону лишь "для отвода глаз". Он уверен, что решение США о выходе из договора принято окончательно.

"Встреча в Женеве для США — всего лишь маневр, чтобы вновь обвинить Россию и убедить европейцев поддержать этот шаг Вашингтона", — написал Пушков на странице в Twitter.

Российско-американские консультации по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) состоялись 15 января. После переговоров замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Вашингтон показал четкое стремление довести до конца заявленную линию на слом соглашения.

Ситуация вокруг ДРСМД

Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря заявил, что у России есть два месяца, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что, если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по договору.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о ДРСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения соглашения самими американцами.

16.01.2019
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Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
РСМД
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