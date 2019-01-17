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17.01.2019
Интерфакс-АВН

Россия заинтересована в продлении Договора о СНВ - Лавров

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Сергей Лавров
Сергей Лавров.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 16 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил заинтересованность России в продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

"В отношении Договора о стратегических наступательных вооружениях, как вы знаете, мы делаем немало для того, чтобы снять возможные раздражители в отношении этого Договора, мы заинтересованы в его продлении", - заявил С.Лавров на пресс-конференции в среду.

Кроме того, говоря о Договоре СНВ, глава МИД РФ подчеркнул, что "у многих стран есть опасения, что и его свертывание входит в планы администрации США".

"Мы надеемся, что это не так", - подчеркнул С.Лавров.

16.01.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Лавров Сергей
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