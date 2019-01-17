Россия заинтересована в продлении Договора о СНВ - Лавров
Сергей Лавров.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ТАСС
Москва. 16 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил заинтересованность России в продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).
"В отношении Договора о стратегических наступательных вооружениях, как вы знаете, мы делаем немало для того, чтобы снять возможные раздражители в отношении этого Договора, мы заинтересованы в его продлении", - заявил С.Лавров на пресс-конференции в среду.
Кроме того, говоря о Договоре СНВ, глава МИД РФ подчеркнул, что "у многих стран есть опасения, что и его свертывание входит в планы администрации США".
"Мы надеемся, что это не так", - подчеркнул С.Лавров.
16.01.2019
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Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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