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17.01.2019
Российская газета

Российские УАЗы помогают охотникам за террористами в Сирии

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Автомобиль УАЗ
Автомобиль УАЗ.
Источник изображения: rg.ru

Сирийские силовики, в том числе представители самых элитных подразделений, продолжают эксплуатацию российских вездеходов ульяновского автозавода.

В Twitter размещена фотография, на которой сирийский боец позирует с личным оружием на фоне УАЗа "Патриот".

Такие автомобили с колесной формулой 4×4 отлично зарекомендовали себя на этом театре военных действий. Впервые такие вездеходы в Сирии были замечены в начале 2016 года. Здесь кроме обычных джипов также используется версия "Пикап". На них устанавливают крупнокалиберные пулеметы и автоматические гранатометы.

Учитывая высокомобильный характер боевых действий, применение таких машин очень часто предпочтительнее, чем, например, танков и БМП. Однако порой вооруженным внедорожникам приходится действовать вместе с тяжелой бронетехникой.

Сирийский опыт подробно изучается и активно внедряется в российских вооруженных силах. Так, в сухопутных войсках на базе одной из бригад целый батальон получил легкие вездеходы из Ульяновска, вооруженные 12,7-мм "Кордами" и 30-мм АГС-17 "Пламя".

Также на прошедших в минувшем году выставках были продемонстрированы модификации таких автомобилей с противотанковым комплексом "Корнет" и многоствольной 80-мм реактивной установкой залпового огня "Сель".


 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

16.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
АГС-17
Корнет
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