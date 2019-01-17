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17.01.2019
Интерфакс-АВН

США осуждают Иран за запуск спутника

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Флаг Ирана
Флаг Ирана.
Источник изображения: Антон Быстров/ РИА Новости

Вашингтон. 16 января. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США не потерпят игнорирования Ираном международных норм.

"Мы ясно дали понять, что не потерпим вопиющего игнорирования Ираном международных норм. Соединенные Штаты работают с нашими союзниками и партнерами над противодействием всему спектру угроз Исламской Республики, включая ее ракетную программу, которая угрожает Европе и Ближнему Востоку", - следует из заявления главы госдепартамента США.

По словам М.Помпео, своим запуском ракеты-носителя Иран "продолжает бросать вызов международному сообществу и резолюции 2231 Совета Безопасности ООН".

"Такие транспортные средства включают технологии, которые практически идентичны и взаимозаменяемы с технологиями, используемыми в баллистических ракетах, включая межконтинентальные баллистические ракеты. Сегодняшний запуск укрепляет способность Ирана в конечном итоге создать такое оружие", - добавил он.

Как сообщалось, Иран во вторник неудачно осуществил запуск спутника: он не смог выйти на заданную орбиту, передает тегеранское телевидение.

По словам министра по делам телекоммуникаций Ирана Мохаммада Джавада Азари, неудача связана с проблемой с третьей ступенью ракеты-носителя.

16.01.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Иран
США
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