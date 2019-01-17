Лаос получит от России 10 Як-130 - газета

Один из четырех первых полученных Лаосом из России учебно-боевых самолетов Як-130 (бортовой номер "046") перед первым полетом во Вьентьяне, 11.01.2019.

Москва. 16 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия поставит Лаосу 10 учебно-боевых самолетов Як-130, сообщила в среду газета "Коммерсант", ссылаясь на источник.

"В Лаос будет поставлено десять таких машин", - пишет издание.

По данным "Коммерсанта", ориентировочная стоимость партии составила порядка $300 млн.

10 января информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Россия поставила Лаосу несколько учебно-боевых Як-130.

15 января в департаменте информации Минобороны РФ сообщили, что Лаос получил от России четыре Як-130 в рамках контракта, подписанного в 2017 году.

В Минобороны РФ заявили, что в Лаос поставляется бронетанковая и легкобронированная техника, другие виды вооружения.

Як-130 (корпорация "Иркут") предназначен для обучения и боевой подготовки летчиков, а также применения по воздушным и наземным целям. Он позволяет обучать пилотов для боевых самолетов поколений "4+" и "5". Впервые Як-130 поднялся в воздух в 1996 году. В 2002 году он был выбран основным самолетом для подготовки летчиков ВВС России.

Российские Як-130 уже приобрели Алжир, Бангладеш, Белоруссия, Мьянма. Также сообщалось об интересе к Як-130 со стороны Узбекистана.

9 января в Минобороны РФ сообщили, что Лаос передал России 30 танков Т-34.

До недавнего времени бронетехника стояла на вооружении армии Лаоса. Договоренности о возвращении танков Т-34 в Россию были достигнуты в январе 2018 года в ходе визита в Лаос министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Т-34 - советский средний танк. Считается самым массовым средним танком периода Великой Отечественной войны.

Источник сообщил "Интерфаксу" 9 января, что Лаос передал России партию Т-34 безвозмездно. "Это был акт доброй воли", - сказал он.

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин подтвердил "Коммерсанту", что речь идет о безвозмездной передаче техники. "Мы благодарны лаосским друзьям за этот безвозмездный, символичный и искренний жест", - заявил газете А.Фомин.