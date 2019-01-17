А ведь могли: оригинальный проект тяжелой БМП-55 из Харькова

Источник изображения: Фото: Отвага2004, видео "Харьковский БТРЗ"

Украинская тяжелая БМП-55 может рассматриваться как попытка дать вторую жизнь многочисленным устаревшим танкам Т-54, Т-55, Тип 59 и Тип 69.

Ругать разработанные на Украине образцы военной техник стало у нас уже традицией. Действительно, в настоящее время военно-промышленный комплекс Незалежной гонит много брака, можно вспомнить злосчастные минометы "Молот" и другие различные "сырые" или даже тупиковые изделия.

В то же время еще до всяких политических и военных катаклизмов, в Харькове разрабатывались достаточно интересные машины. Например, ходовой макет БМП-55. Она отличалась достаточно мощным противоснарядным бронированием и передним размещением моторно-трансмиссионного отделения.

Сообщалось, что лобовая броня БМП составляла 270 мм. Бортовая броня: 81 мм+20 мм+противокумулятивные экраны. Как предполагалось, они смогли бы выдержать попадание реактивной гранаты ПГ-7ВМ от РПГ-7.

Кормовая броня в 40 мм защищала от 14,5-мм бронебойных пуль КПВТ.

Днище корпуса должно было быть многослойным с противоминной защитой. Также предусматривался монтаж динамической защиты.

Экипаж машины включал 3 человек, предполагалось, что она способна перевозить 10 полностью экипированных военнослужащих, которые могли бы легко спешиваться, благодаря аппарели в кормовой части.

Масса БМП без вооружения - 28,5 тонн. Дизельный двигатель 5ТДФ мощностью 700 л.с. Максимальная скорость - до 70 км/ч. Запас хода по топливу - 600 км.

Вооружение - дистанционно управляемый пулемет НСВТ калибра 12,7 мм с боекомплектом в 150 патронов. Возможен монтаж комплекса управляемых противотанковых или зенитных ракет.

Разумеется, в настоящее время украинская промышленность вряд ли потянет создание и серийный выпуск подобной машины. Поэтому БМП-55 навсегда останется в виде ходового макета.

Дмитрий Лемешко