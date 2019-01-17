Войти
17.01.2019
Вестник Мордовии

А ведь могли: оригинальный проект тяжелой БМП-55 из Харькова

1042
1
-1

Источник изображения: Фото: Отвага2004, видео "Харьковский БТРЗ"

Украинская тяжелая БМП-55 может рассматриваться как попытка дать вторую жизнь многочисленным устаревшим танкам Т-54, Т-55, Тип 59 и Тип 69.

Ругать разработанные на Украине образцы военной техник стало у нас уже традицией. Действительно, в настоящее время военно-промышленный комплекс Незалежной гонит много брака, можно вспомнить злосчастные минометы "Молот" и другие различные "сырые" или даже тупиковые изделия.

В то же время еще до всяких политических и военных катаклизмов, в Харькове разрабатывались достаточно интересные машины. Например, ходовой макет БМП-55. Она отличалась достаточно мощным противоснарядным бронированием и передним размещением моторно-трансмиссионного отделения.

Сообщалось, что лобовая броня БМП составляла 270 мм. Бортовая броня: 81 мм+20 мм+противокумулятивные экраны. Как предполагалось, они смогли бы выдержать попадание реактивной гранаты ПГ-7ВМ от РПГ-7.



Кормовая броня в 40 мм защищала от 14,5-мм бронебойных пуль КПВТ.

Днище корпуса должно было быть многослойным с противоминной защитой. Также предусматривался монтаж динамической защиты.

Экипаж машины включал 3 человек, предполагалось, что она способна перевозить 10 полностью экипированных военнослужащих, которые могли бы легко спешиваться, благодаря аппарели в кормовой части.

Масса БМП без вооружения - 28,5 тонн. Дизельный двигатель 5ТДФ мощностью 700 л.с. Максимальная скорость - до 70 км/ч. Запас хода по топливу - 600 км.

Вооружение - дистанционно управляемый пулемет НСВТ калибра 12,7 мм с боекомплектом в 150 патронов. Возможен монтаж комплекса управляемых противотанковых или зенитных ракет.

Разумеется, в настоящее время украинская промышленность вряд ли потянет создание и серийный выпуск подобной машины. Поэтому БМП-55 навсегда останется в виде ходового макета.

Дмитрий Лемешко

16.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Type 59
КПВТ
РПГ-7
Т-55
Похожие новости
11.12.2017
Советские конструкторы нашли выход из "танкового тупика"
12.04.2016
Украинский «инновационный танк» выглядит талантливой, но кустарщиной
26.09.2012
Вернуть пехоту под броню
21.10.2010
Правительство Камбоджи намерено вновь увеличить военный бюджет
18.09.2008
Свыше 250 образцов представит РФ на выставке вооружений в ЮАР
1 комментарий
№1
17.01.2019 22:56
Поскольку  массовых поставок в войска  тяжёлой БМП Т-15  не приходится, давно пора создать тяжёлую БМП на базе Т-72 и поставлять их в войска наравне с Т-72Б3 , тогда не потребуется никакие БМПТ-1/2/3...
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.01 22:57
  • 113
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 17.01 22:56
  • 1
А ведь могли: оригинальный проект тяжелой БМП-55 из Харькова
  • 17.01 22:46
  • 59
Создатель "Тополя-М" и "Булавы" объяснил отличие Москвы от Киева
  • 17.01 22:42
  • 1
В.Путин: США фактически ведут линию на демонтаж системы международных соглашений в сфере контроля над вооружениями
  • 17.01 22:38
  • 9
Источник: контракт на поставку 13 Су-57 для ВКС России планируется подписать в 2020 году
  • 17.01 22:28
  • 1
Российские пилотажные группы выступят на 14 масштабных акциях в 2019 году
  • 17.01 22:08
  • 14
В США пристыдили Россию за допотопные технологии Су-57
  • 17.01 21:48
  • 1
"Гражданские самолеты Сухого" и CityJet могут разорвать сотрудничество в 2019 году
  • 17.01 21:47
  • 15
В СКР рассказали о причинах убийства российских журналистов в ЦАР
  • 17.01 21:39
  • 36
"Известия": завершаются испытания зенитных ракетных систем "Витязь"
  • 17.01 21:02
  • 1
"Он не настолько востребован в мире": каковы перспективы возобновления производства Ан-124 "Руслан" на Украине
  • 17.01 20:53
  • 20
790-й истребительный авиационный полк в Хотилово начал получение истребителей Су-35С
  • 17.01 20:46
  • 3
Защита эскизного проекта среднего транспортного самолета Ил-276 состоится весной 2019 года
  • 17.01 20:23
  • 2
Угрозы, связанные с возможным выходом США из ДРСМД, можно парировать с помощью крылатых ракет "Калибр-М" - Владимир Гутенев
  • 17.01 20:15
  • 75
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России