"Канопус-В" №5 и №6 приступили к работе

Сегодня, 14 января 2019 года, два очередных российских спутника производства ВНИИЭМ приступили к съёмке Земли, передав на Землю первые изображения. КА "Канопус-В" №5 и №6 были выведены на орбиту с космодрома "Восточный" в канун Нового 2019 Года. Впервые изображения получены в 12-битном динамическом диапазоне (4096 каналов), существенно повышающем информативность снимков. Впервые в России создана крупная и высокопроизводительная группировка серийных спутников ДЗЗ, отличающаяся исключительной надёжностью.

Первые спутники будущей группировки были запущены 22 июля 2012 года ракетой-носителем «Союз-ФГ» - ими стали КА «Канопус-В» №1 и его белорусский близнец, спутник БКА. Оба спутника были рассчитаны на пятилетнюю работу, однако продолжают успешно работать на орбите уже седьмой год подряд. К настоящему времени «Канопус-В» №1 произвёл съёмку более чем 200 млн. кв. км, что больше площади всей суши Земного шара на целую Евразию, а БКА за пятилетний гарантийный период эксплуатации отснял около 100 млн. кв. км, что в 500 раз больше площади Белоруссии; прибыль от эксплуатации БКА за гарантийный период составила $8 млн. Полученные КА «Канопус-В» №1 отличались качеством, информационной насыщенностью и привлекали к себе пристальный интерес.

Спустя пять лет, в июле 2017 года группировку пополнил КА «Канопус-В-ИК» с новым дополнительным комплексом целевой аппаратуры, позволяющим выявлять аномальное энерговыделение в беспрецедентно большой полосе – до 2 тыс. км. 1 февраля 2018 года группировка пополнилась КА №3 и №4, а менее месяца назад, в канун Нового 2019 года были успешно выведены на орбиту спутники №5 и №6. На сегодняшний день группировка включает в свой состав 6 (7 с учётом белорусского БКА) рабочих «Канопуcов-В».

Группировка созданных и производимых во ВНИИЭМ спутников обладает показательными характеристиками и является, по всей видимости, наиболее многообещающей "точкой роста" для отечественной отрасли дистанционного зондирования Земли. В первую очередь, её отличает надёжность. «Канопусы-В» не так часто попадают в заголовки новостей, как иные аппараты – такова изнанка надёжности. За всю историю существования группировки ни один «Канопус-В», даже за пределами гарантийного САС, не вышел из строя. Спутники стали настоящими «рабочими лошадками» России, надёжными поставщиками высококачественных, добротных космических снимков. Совокупная продолжительность эксплуатации КА семейства «Канопус-В» уже превысила полтора десятилетия – рекордный для российской отрасли дистанционного зондирования и по всяким меркам значительный срок, с одной стороны характеризующий высокую стабильность характеристик спутников и качество их изготовления, с другой – позволяющий за сравнительно короткий срок накопить большой опыт их реальной эксплуатации и тем самым довести их конструкцию до мыслимого совершенства. Безотказность даже по истечении гарантийного срока эксплуатации – редкое и потому особенно ценное свойство спутников, по которому они не уступают лучшим зарубежным аналогам. Насколько непроста и насколько важна задача обеспечения надёжности, наглядно продемонстрировала минувшая ночь на Рождество, когда стало известно о выходе из строя – и, судя по всему, навсегда – самого лучшего и самого нового из американских спутников сверхвысокого разрешения WorldView-4 компании Maxar (бывшая DigitalGlobe). Застрахованный на $183 млн. и принесший в 2018 году $85 млн. спутник успел отработать менее трети гарантийного САС, курс акций оператора обвалился за месяц более чем наполовину, перспективы дальнейшего существования компании туманны как никогда.

Высокая и уникальная для России надёжность спутников семейства «Канопус-В» достигнута благодаря реализации на практике такого важного и ещё не вполне оценённого тренда в области дистанционного зондирования Земли, как серийность. Отлаженный конвейер производства однотипных высококачественных спутников, запущенный во ВНИИЭМ – редкое для России и важное преимущество, открывающее возможность быстрой перенастройки производства на серийный выпуск качественно новых, ещё более совершенных моделей космических аппаратов. Наличие на орбите сразу 6 (7 с учётом белорусского КА) идентичных спутников для съёмки Земли – довольно примечательная особенность группировки «Канопусов». Зачастую операторы используют разнотипные спутники – такой подход использовала, в частности, бывшая американская компания DigitalGlobe, монополизировавшая лучшие американские КА ДЗЗ. Аналогом «Канопусов» в этом качестве являются разве что группировки спутников RapidEye (5 аппаратов), SkySatC (13 КА), и, конечно, ультрамалые спутники Dove, которые штампуются уже десятками в месяц. Все три группировки принадлежат ныне новой и быстро выходящей на лидирующие позиции американской компании Planet Labs, также сделавшей ставку в своей космической политике как раз на ту же серийность. Уже сейчас серийность «Канопусов-В» даёт о себе знать важными конкурентными преимуществами даже перед лучшими зарубежными системами – так, суточная техническая производительность группировки «Канопусов–В» в расчёте на площадь съёмки (до 12-14 млн. кв. км. у всей группировки) в разы превосходит аналогичный показатель лучшей на Западе группировки DigitalGlobe (ныне Maxar), в её лучшие времена достигавший 4 млн. кв. км. ежесуточно. К тому же «Канопусы-В» обладают большим потенциалом модернизации, и оперативное создание на их основе спутников нового поколения с качественно иными характеристиками – задача актуальная и реалистичная.

Есть у спутников производства ВНИИЭМ и другие примечательные особенности. Одной из них является тот факт, что с момента своего создания космодром «Восточный» используется для запуска только и исключительно спутников производства ВНИИЭМ, став его практически «домашним» космодромом.

Что же касается других рекордов «Канопусов» - можно надеяться, что они не за горами, история этой успешной российской космической группировки лишь только начинается.

Первые снимки, полученные КА "Канопус-В" №5 и №6. Вверху: международный аэропорт Пекина Шоуду; снимок получен КА "Канопус-В" №5 14 января 2019 года. Внизу: территория Японии. снимок получен КА "Канопус-В" №6 14 января 2019 года. Изображения: пресс-служба ВНИИЭМ