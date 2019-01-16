2019 год на границе ОДКБ и НАТО

Крупнейшие военно-политические блоки НАТО и ОДКБ разделяет граница между Польшей и Беларусью. От политики руководства этих двух стран и ведущих держав военных блоков зависит обеспечение безопасности в регионе.

И если Минск не придерживается курса направленного на милитаризацию страны, то Варшава поступает с точностью наоборот. Так, в 2019 году Войску Польскому предстоит решить ряд важных вопросов, среди которых усиление присутствия войск США и союзников по НАТО на территории страны, увеличение численности национальных вооруженных сил, закупки современных вооружений.

Больше американских солдат у границ Беларуси и России

По словам польских политиков самого высокого уровня, решение о расширении иностранного военного присутствия в Польше уже принято, остается только уточнить его форму. В начале марта будет готов доклад Пентагона для конгресса США по этому вопросу.

Последние работы авторитетных аналитических центров, дают основания предполагать, что это будет множество военных объектов США, в которых часть американских войск будет находиться на постоянной, а часть – на ротационной основе.

Крупнейшие польские СМИ утверждают, что американские подразделения разместятся также и в польских гарнизонах, в том числе в нескольких в восточной части страны у границ Беларуси и России якобы в целях быстрого реагирования на потенциальные угрозы.

Военные инициативы сдерживания

Начавшийся год, станет периодом подготовки польских войск к важным военным проектам НАТО.

В 2019 году Польша продолжит участие в натовских миссиях в Ираке и Афганистане, более 1 тысячи польских солдат будут задействованы в Европейской боевой группе.

В 2020 году Польша впервые возглавит так называемые силы экстренного реагирования (VJTF) Альянса. Ее роль будет заключаться в выделении самого многочисленного контингента (около 4 тыс. человек) и принятии на себя командования боевой бригадной группой сухопутных войск, усиленной воздушным, военно-морским и компонентом ССО. Эти силы будут поддерживать готовность к применению в районе вероятного конфликта в течение 2-3 суток.

Это значит, что в 2019 году, по меньшей мере, около 6 тысяч польских военных будут находиться в полной боевой готовности.

Также 2019 год станет периодом подготовки к реализации с 2020 года инициативы НАТО по укреплению обороны и политики сдерживания – «4 по 30». Речь идет о приведении в боевую готовность в течение 30 дней и перемещении в район вероятного конфликта 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 кораблей.

Также 2019 год пройдет под знаком подготовки к учению «Анаконда-2020», размах которых все время растет. К слову, начальник генерального штаба Войска Польского заявил о намерении в рамках этих маневров отработать управление обороной государства на стратегическом уровне.

Увеличение численности Войска Польского

В текущем году продолжится кампания «Стань военнослужащим Речи Посполитой», которая была инициирована в 2018 году для привлечения молодых людей в армию.

Варшава планирует призвать около 10 тыс. добровольцев, таким образом, увеличив численность оперативных войск и войск территориальной обороны.

Кроме того, в ближайшей перспективе военное ведомство приступит к замещению должностей Национальных сил резерва (НСР) должностями для профессиональных военнослужащих. Такой подход приведет к постепенному упразднению НСР, которые должны были насчитывать 20 тыс. человек.

В составе национальных сухопутных войск продолжится формирование 18-й механизированной дивизии на востоке Польши. В 2019 году завершится формирование ее штаба и командования, а также начнется создание в ее составе 19-й механизированной бригады (г. Люблин).

Вместе с тем, минобороны намерено доукомплектовать 16-ю механизированную дивизию, подразделения которой находятся у границы с Калиниградской областью.

Повышение расходов на оборону

Наступивший год станет периодом планирования первого этапа повышения оборонного бюджета до 2,1% от ВВП.

Известно, что увеличение размеров финансирования военного ведомства с 2 до 2,5% от ВВП до 2030 года Варшава проведет в несколько этапов. По предварительным подсчетам, на первом этапе в 2020 году даже без учета экономического роста, расходы на оборону вырастут на 2,2 млрд злотых до 50 млрд злотых (сегодня 44,7 млрд злотых).

Модернизация Войска Польского

Известно, что в 2018 году был заключен крупнейший оборонный контракт в истории Польши на поставку двух батарей ЗРК Patriot (по программе создания польской ПРО «Висла»). Стоимость контракта составляет 18 млрд злотых (4,8 млрд долларов). Для данных комплектов Польша заказала 200 ракет PAC-3 MSE.

По сообщениям СМИ в 2018 году в рамках первого этапа программы «Висла» Варшава уже заплатила более 5 млрд злотых, что стало возможным отчасти из-за неподписанных контрактов, на реализацию которых были предусмотрены средства.

Впереди еще второй этап программы строительства польской ПРО, в том числе подписание очередного контракта на покупку еще шести батарей Patriot.

Купленные Польшей комплексы вместе с американской базой ПРО Aegis с противоракетами SM-3 в Редзикове могут стать частью системы, способной применять не только противоракеты, но и крылатые ракеты Tomahawk BGM-109 с ядерной боевой частью.

Кроме того, будет заключен контракт на покупку РСЗО с дальностью до 300 км по программе «Хомар». Вашингтон уже дал согласие продать Варшаве один дивизион РСЗО HIMARS (планировалось купить три). В настоящее время ведутся переговоры о цене и деталях. Следует напомнить, что ракеты этих комплексов могут быть нацелены и на белорусские города.

Это только часть вопросов, решение которых будут иметь долгосрочные последствия, как для Польши, так и для всего региона в целом.

Учитывая, что граница между Польшей и Беларусью разделяет не только две страны, но и крупнейшие военно-политические блоки – НАТО и ОДКБ, дальнейший беспрецедентный рост активности войск Альянса у границ может вынудить Минск и Москву предпринимать ответные меры.

До сих пор Беларусь и Россия ни с кем воевать не собирались и выражали готовность к диалогу на уровне военных организаций. Но не следует забывать, что на территории Беларуси достаточно военных гарнизонов со всей необходимой инфраструктурой, где существует возможность принять союзников по военно-политическому блоку и по примеру западных партнеров разместить батальонные тактические группы ВС РФ.

Николай Астровский