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16.01.2019
Военное обозрение

Россию назвали надёжным, но ослабевающим партнёром Индии

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Командующий ВВС Индии маршал авиации Берендер Сингх Дханоа заявил, что ни одна страна не сталкивается с такими угрозами, с какими сталкивается Индия. По словам маршала авиации, Индия "помнит тяжёлый военный конфликт с Китаем", и на западе вынуждена "отвлекать силы и средства" на тлеющий конфликт с другой ядерной державой – Пакистаном.

Источник изображения: Минобороны РФ

Из заявления маршала Дханоа:

Намерения наших противников могут измениться в одночасье, и нам нужно быть к этому готовыми.

По словам командующего индийскими ВВС, покупка у России зенитных ракетных комплексов С-400 – своевременная мера, которая снижает уровень угрозы.

Маршал Дханоа напомнил, что пока единственной страной, обладающей С-400, помимо России, является Китай. Первые поставки в Индию этих современных систем ПВО начнутся в 2020 году. Завершатся в 2023-м.

Тем временем, на страницах индийской прессы появилось заявление замдиректора департамента по контролю над рисками в Индии и Южной Азии Пратьюша Рао. По словам этого человека, Нью-Дели в условиях принятия в США санкционного пакета CAATSA пришлось делать сложный дипломатический шаг "на канате", который натянут "с одной стороны над надёжным, но ослабевающим, с другой – над растущим, но чересчур эмоциональным, партнёрами". Надёжный, но ослабевающий – это Россия, растущий и эмоциональный – Соединённые Штаты Америки. При этом в Индии не скрывают восторга от того, что удалось заключить сделку с Россией на предмет покупки С-400 и одновременно убедить США отказаться от введения санкций.

15.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Индия
Китай
Пакистан
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
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