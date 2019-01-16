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16.01.2019
РИА Новости

NI объяснил, почему американские военные опасаются "Калибров"

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Малый ракетный корабль "Град Свияжск" запускает ракету "Калибр"
Малый ракетный корабль "Град Свияжск" запускает ракету "Калибр" во время итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилии.
Источник изображения: © РИА Новости / Денис Абрамов

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российские крылатые ракеты "Калибр" обладают качествами, которые беспокоят ВМС западных стран, пишет The National Interest.

Во-первых, эти ракеты летят низко, почти скользя над поверхностью воды, таким образом избегают обнаружения радиолокационными средствами противника и не дают цели много времени, чтобы среагировать на угрозу, отмечает журнал.

Во-вторых, "Калибры" универсальны, ими можно оснастить даже самые небольшие военные корабли, например корветы.

Американской разведке известны технические характеристики уже существующих модификаций "Калибров", добавляет издание.

В 2015 году Управление военно-морской разведки ВМС США проанализировало возможности "Калибров" и обратило внимание на то, что ракеты способны закрыть радиус от Франции до Ирана и Казахстана.

"Эффективность военного корабля не определяется одними ракетами — для этого требуются радары и системы управления. Однако пока "Калибры" способны превратить даже маленький корабль в платформу для уничтожения кораблей и наземных целей, они остаются мощным инструментом российских ВМС", — говорится в статье.

Крылатые ракеты "Калибр" изначально разрабатывались для вооружения новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень". Затем ими стали вооружать как подводные лодки проекта 636, к которому относится "Великий Новгород", так и надводные корабли.

Дальность действия "Калибров" — около 2,5 тысячи километров. Впервые их применили против боевиков в Сирии 7 октября 2015 года. Тогда ракетный корабль проекта 11661К "Дагестан" и малые ракетные корабли проекта 2163 "Град Свияжск", "Великий Устюг" и "Углич" выпустили 26 крылатых ракет из акватории Каспийского моря.

15.01.2019
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принадлежат РИА Новости
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в открытом доступе
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Страны
Иран
Казахстан
Россия
Сирия
США
Франция
Продукция
Град Свияжск
Проекты
11661 Гепард
636.3
877 Палтус
885 Ясень
Калибр КР
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