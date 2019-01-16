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16.01.2019
РИА Новости

Россия передала Киргизии 125 единиц военной техники

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Церемония передачи российской военной техники Киргизской Республике в Бишкеке
Церемония передачи российской военной техники Киргизской Республике в Бишкеке. 15 января 2018.
Источник изображения: © Sputnik

БИШКЕК, 15 янв – РИА Новости. Торжественная церемония передачи Россией Киргизии 125 единиц военной техники на сумму свыше 3 миллионов долларов в рамках соглашения об оказании технического содействия республике в присоединении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) состоялась во вторник на центральной площади Бишкека, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее посольство РФ сообщило, что завершена поставка первой партии военной продукции, предназначенной для технического оснащения и инженерного оборудования киргизского участка таможенной границы ЕАЭС. Среди техники, поставленной Россией, - автомобили высокой проходимости для перевозки людей и грузов, автомобили-тягачи, экскаваторы-погрузчики, автокраны, санитарные автомобили, машины спецназначения, установки для бурения. Сумма государственного контракта составляет 3 миллиона долларов.

Во время церемонии приема-передачи военного груза президент республики Сооронбай Жээнбеков заявил, что высоко ценит помощь, которую оказывает РФ не только в сфере пограничной безопасности, но и в других важных областях сотрудничества. "Мы очень дорожим стратегическим партнерством и союзничеством с Россией и высоко ценим поддержку. Будем и далее вносить вклад в укрепление сотрудничества в рамках ЕАЭС ради будущего Киргизстана и России", - сказал Жээнбеков.

Как сообщили в пресс-службе аппарата президента Киргизии, в рамках межправительственного соглашения Россия выделяет Киргизии около 48,5 миллиона долларов на работы по техническому оснащению и инженерному оборудованию киргизского участка границы ЕАЭС, в том числе вне пунктов пропуска. Средства выделены также на строительство и переоснащение 11 комплексов зданий и сооружений для пограничных подразделений республики. Часть комплексов уже введена в строй в 2018 году, еще некоторые будут сданы в эксплуатацию до февраля 2019 года.

Соглашение между правительствами двух стран об оказании технического содействия в рамках присоединения республики к Евразийскому экономическому союзу было подписано в 2015 году. Киргизия стала членом ЕАЭС в августе 2015 года. Международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас его членами являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В настоящий момент граница Киргизии является южным рубежом Союза.

15.01.2019
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
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