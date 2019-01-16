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16.01.2019
РИА Новости

Пик финансирования "Авангарда" и "Кинжала" пройден, отметил Патрушев

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Самолет ВКС России с гиперзвуковой ракетой Кинжал. Архивное фото
Самолет ВКС России с гиперзвуковой ракетой Кинжал. Архивное фото.
Источник изображения: © Минобороны РФ

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пик финансирования "Авангарда", "Кинжала" и другого новейшего оружия пройден, средств достаточно, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Средства на создание систем вооружения были заложены как в предыдущую, так и в ныне действующую госпрограммы вооружения. Финансирования достаточно, ни о каких дополнительных средствах речь не идет. Более того, основной пик финансирования перспективных систем вооружений пройден", – сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

Он также отметил, что предприятия промышленности приступают к производству серийных образцов, включая "Авангард" и "Кинжал".

"При этом ни о какой гонке вооружений говорить не приходится", – уточнил секретарь Совбеза.

Президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".

15.01.2019
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Россия
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P-8 Poseidon
Кинжал ЗРК
Персоны
Патрушев Николай
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