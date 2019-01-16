Рябков исключил односторонний выход России из договора об СНВ

ЖЕНЕВА, 15 янв - РИА Новости. Россия не ведет речь об одностороннем выходе из ДСНВ, это было бы безответственно, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков напомнил, что у России есть озабоченности в отношении соблюдения США положений Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), однако Москва не шантажирует Вашингтон своим выходом из него, так как серьезно относится к таким договоренностям.

"Проблема переоборудования части стратегических носителей США ставит перед нами вопрос о жизнеспособности договора (ДСНВ). Но и в этом случае тоже мы не ведем разговоры об одностороннем выходе из ДСНВ, несмотря на все проблемы, связанные с его выполнением американской стороной. Мы предельно серьезно относимся к судьбе такого рода инструментария и не можем использовать существование этих договоров и перспективу их сохранения в качестве средства нажима на Вашингтон. Это было бы крайне безответственно", - подчеркнул он.

По его словам, Москва "не занимается подобными приемами, когда судьба важнейшего соглашения ставится в зависимость от серьезных вопросов к тому, как США выполняют тот или иной документ".