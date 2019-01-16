Создание Ил-114-300 получило новый сильный импульс

Работы по созданию и рыночному продвижению нового российского регионального двухмоторного турбовинтового пассажирского самолёта Ил-114-300 во втором полугодии 2018 года ощутимо активизировались, поделился с "АвиаПортом" информированный источник в авиапроме. Он достаточно подробно остановился на работе по отдельным этапам создания самолёта. Ниже следует систематизированное изложение интервью.

Президент "взял под крыло" разработку и производство самолётов Ил-114-300

Существенное влияние на продвижение Ил-114-300 оказало состоявшееся в сентябре 2018 года заседание президиума Госсовета, прошедшее под председательством Владимира Путина. Темой заседания стали меры по реализации задач, определённых майским Указом Президента, в целях опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока. В ходе мероприятия состоялось эмоциональное выступление главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, отметившего, что к 2022 году все Ан-24, эксплуатируемые в Якутии, должны быть списаны.

На озвученную главой республики просьбу министру промышленности и торговли России окончательно выбрать базовую модель, Денис Мантуров ответил, что такая модель выбрана, это Ил-114, и в настоящее время ведомство по поручению Президента занимается завершением ОКР и подготовкой к производству Ил-114. По словам Д. Мантурова, сертифицированный самолёт будет доступен на рынке с 2022 года. Кроме того, на заседании отмечено, что аэродромная сеть будет подготовлена к приёму этого турбовинтового самолёта.

Получив такую поддержку, разработчик самолёта - ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" ощутил кардинальное изменение интереса к самолёту со стороны регионов. Активировались переговоры с потенциальными заказчиками. Поступили письма от глав ряда регионов с запросами условий поставки и характеристик самолёта. Состоялся визит делегации из Крыма. Помимо переговоров с правительством Красноярского края, состоялось выездное совещание в Якутии по вопросу обновления парка региональных воздушных судов.

Учитывая сложившуюся ситуацию, разработчик считает одной из важнейших задач проведение демонстрации первого опытного самолёта на предстоящем Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Салон будет использовать для показа новинки и продвижения самолёта на рынке.

Впереди важный договор на поставку не менее 50 самолётов Ил-114-300 для ГТЛК

Твёрдый контракт на поставку 50 самолётов Ил-114-300 в интересах Государственной транспортной лизинговой компании должен быть подписан в первом полугодии 2019 года, отмечает собеседник. Он напомнил, что соглашение о намерениях стороны подписали в июле 2017 года. Документ закрепил основные положения будущей сделки, в том числе намерение закупить не менее 50 самолётов этого типа. В то же время, для подписания твёрдого контракта ГТЛК предстоит получить бюджетные средства, ассигнованные на поддержку продвижения Ил-114. Как ожидается, средства поступят в лизинговую компанию в конце первого квартала 2019 года, что откроет путь к подписанию соглашения с производителем.

Начинаются поставки новых систем и комплексов для первого Ил-114-300

Первый опытный самолёт в модификации Ил-114-300 создаётся на базе самолёта №01-08 (восьмая машина первой серии), который находится в собственности разработчика. Первоначально машина была построена в 1994 году Ташкентским авиационным производственным объединением им. Чкалова в техническом лице Ил-114, получив номер RA-91002 участвовала в программе испытаний, а затем в серии демонстрационных полётов. Самолёт №01-08 ранее долго стоял на стоянке, его расконсервировали, помыли и тщательно осмотрели. Планер находится в хорошем состоянии, нигде нет каких-либо следов коррозии.

В процессе постройки первого Ил-114-300 на самолёт ставятся новые двигатели ТВ7-117СТ-01, новые бортовое оборудование, системы и комплексы. Правда, некоторые системы самолёта остаются неизменными, например, гидросистема, система управления самолётом. В настоящее время начались поставки нового бортового оборудования, систем и комплексов для монтажа на самолёт. Ключевыми новыми комплектующими станут авиадвигатели ТВ7-117СТ-01 и цифровой навигационно-пилотажный комплекс в модификации ЦНПК-114М2, ранее их поставка намечалась на декабрь-январь.

Первый полет самолёта ожидается примерно в конце мая 2019 года. Сначала стартуют лётные сертификационные испытания вновь установленных на самолёте систем и комплексов. На втором этапе, с привлечением второго опытного образца, будут проведены лётные и сертификационные испытания как самого самолёта, так и всего вновь установленного оборудования в составе воздушного судна. Таким образом, первая опытная машина будет платформой, на которой начнутся не только лётные, но и сертификационные испытания бортового оборудования, систем и комплексов, а также авиадвигателей. Использование самолёта №01-08 позволит максимально сократить сроки проведения лётных и сертификационных испытаний.

Изготовление второго опытного самолёта Ил-114-300 и его испытания

В октябре 2020 года планируется поднять в воздух второй опытный экземпляр самолёта Ил-114-300. Особенностью этой машины станет её изготовление "с нуля" на новой производственной базе - Российской самолётостроительной корпорации "МиГ" в Луховицах при большом объёме кооперационных поставок. Вторая опытная машина, имеющая номер 01-10, будет строиться по новой электронной конструкторской документации и уже в "техническом лице" серийного самолёта. В четвёртом квартале 2021 года должны быть выпущены по одной машине в месяц первые три серийных самолёта, идентичные второй опытной машине. На втором опытном экземпляре самолёта постройки РСК МиГ разработчик планирует провести лётные испытания и сертификацию в качестве нового воздушного судна. В ходе его лётных и сертификационных испытаний планируется снять аэродинамические и лётно-технические характеристики.

Поставка новых авиадвигателей ТВ7-117СТ-01 для Ил-114-300

"Объединенная двигателестроительная корпорация" поставит разработчику три самолёта-комплекта из шести авиадвигателей в рамках проводимых опытно-конструкторских работ, оплачиваемых Министерством промышленности и торговли. Комплекты пойдут на самолёты №№01-08 и 01-10, а третий самолёто-комплект из двух двигателей планируется использовать в качестве "аптечки".

В настоящее время авиадвигатель ТВ7-117СТ-01, созданный на базе военного варианта ТВ7-117СТ, проходит этап лётно-конструкторских испытаний в составе силовой установки самолёта-летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Ожидается, что ТВ7-117СТ-01 будет сертифицирован в 2020 году. Гражданский вариант двигателя ТВ7-117СТ-01 для Ил-114-300 будет отличаться от "военного" варианта повышенными ресурсом и надёжностью, а также отсутствием чрезвычайного режима.

Справка

Самолёт Ил-114-300[/b] предназначен для перевозки пассажиров, грузов, почты и должен эксплуатироваться с ВПП с искусственным покрытием класса А, Б, В, Г и ГВПП с плотностью грунта 7,5 кг/см2 (5,5 кг/см2 при ограничении взлётной массы), температура наружного воздуха от минус 50 до плюс 45 град Цельсия.

Ил-114-300 будет иметь дальность полёта до 4800 км с нагрузкой 1000 кг и 3250 км с 1000 кг, с максимальным запасом топлива - до 5600 км. Часовой расход топлива при полете с максимальным запасом топливом составит 550 кг/ч.

Самолёт Ил-114 рассчитан на перевозку до 64 пассажиров. Его силовая установка состоит из двух ТВД ТВ7-117СМ мощностью по 2500 л.с. Максимальная взлётная масса составляет 23,5 т; максимальная масса коммерческой нагрузки - 6500 кг (при максимальном запасе топлива коммерческая нагрузка составляет до 1500 кг. Крейсерская скорость - 500 км/ч; крейсерская высота полёта 7600 м; взлётная/посадочная дистанции 1350/1350 м.