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16.01.2019
Интерфакс-АВН

В Лаос поставлено четыре учебно-боевых самолета Як-130 - Минобороны РФ

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Як-130
УБС Як-130 ВВС Лаоса.
Источник изображения: LAOS ARMY CHANNEL

Москва. 15 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Лаос купил у РФ четыре учебно-боевых самолета Як-130, техника уже поставлена и полностью оплачена, сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках контракта, подписанного в 2017 году, Вьентьяну на коммерческой основе поставлено четыре учебно-боевых самолета Як-130. Самолеты оплачены в полном объеме",- заявили во вторник в военном ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что в Лаос также поставляется бронетанковая и легкобронированная техника, другие виды вооружения.

10 января российский информированный источник сообщил "Интерфаксу" о поставке Лаосу нескольких Як-130. В ФСВТС России эту информацию не прокомментировали.

Як-130 предназначен для обучения и боевой подготовки летчиков, а также применения по воздушным и наземным целям. Он позволяет обучать пилотов для боевых самолетов поколений "4+" и "5". Впервые Як-130 поднялся в воздух в 1996 году. В 2002 году он был выбран основным самолетом для подготовки летчиков ВВС России.

Российские Як-130 уже приобрели Бангладеш, Белоруссия, Мьянма. Также сообщалось об интересе к Як-130 со стороны Узбекистана.

15.01.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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