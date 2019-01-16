Минобороны намерено уделять значительное внимание выставочной и военно-спортивной работе

Москва. 15 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Минобороны будет уделять большое внимание конгрессно-выставочной деятельности и военно-спортивным соревнованиям в 2019 году, сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"В текущем году большое внимание будет уделяться конгрессно-выставочной деятельности и военно-спортивной составляющей нашей работы", - сказал С.Шойгу.

По его словам, важным событием года станет пятый Международный военно-технический форум "Армия", который пройдет во всех военных округах и на Северном флоте.

"С 3 по 17 августа проведем очередные Армейские международные игры, которые будут еще более масштабными по количеству участников и географии состязаний", - добавил глава Минобороны.

Он отметил также, что продолжится обустройство Военного инновационного технополиса "Эра" и формирование его единой структуры, которая позволит реализовывать инновационные проекты в полном объеме - от разработки концепций до изготовления макетных и опытных образцов.