В КНР рассказали, когда J-20 получат модернизированные двигатели "с супертягой"

Китайские СМИ пишут о том, что модернизированные варианты двигателей Xian WS-15 будут устанавливаться на серийные истребители 5-го (по китайской классификации – 4-го) поколения J-20 с 2020 года. Заявлено, что модернизированный вариант двигателей китайской разработки проходит испытания, чтобы впоследствии заменить российские (АЛ-31Ф).

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Отмечается, что созданный вариант двигателя WS-15 имеет форсажную тягу около 16,3 тонн. При этом целевые показатели форсажной тяги для модернизированной версии этого двигателя заявлены на уровне 20 тонн! Это названо "супертягой".

Первоначально речь шла о форсажной тяге до 15 т. При этом "сухая" масса самого J-20 составляет около 17,7 тонн. Максимальный же взлётный вес, в том числе при загрузке внутренних отсеков ракетным вооружением, составляет около 35 т.

Тем временем в американских СМИ заявлено, что на декабрь 2018 года китайские авиастроители создали 28 истребителей J-20. Ранее сообщалось, что в состав ВВС Китая поставлены шесть таких самолётов нового поколения.

Двигатели на J-20 были, как писали ранее китайские СМИ, "слабым местом" истребителя. Военные эксперты заявляли, что только собственный, китайский, вариант авиационного двигателя выведет истребитель действительно в ряд боевых самолётов 5-го поколения. В частности, утверждалось, что при оснащении истребителя двигателем WS-15 его маневренность станет лучше, чем у американского F-22. Однако на данный момент это остаётся всего лишь предположениями, как и эффективность WS-15 для высокой маневренности китайского истребителя.