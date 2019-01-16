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16.01.2019
Военное обозрение

Минобороны РФ получило за 2018 год 36 боевых самолётов новой постройки

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Бомбардировщики Су-34
Бомбардировщики Су-34.
Источник изображения: Минобороны РФ

Минобороны России получило на вооружение в 2018 году 36 боевых самолетов нового производства. Снижение поставок новой авиационной техники до уровня 2013 года связано с тем, что в настоящее время Минобороны РФ поддерживает фактически только три серийные закупочные программы (Су-30СМ, Су-34 и Су-35С). При этом заявляется, что Вооруженные силы России испытывают нехватку летного состава для эксплуатации наличной авиатехники, передает блог bmpd.

Источник изображения: https://bmpd.livejournal.com/

Из числа поставленных Минобороны самолетов:

14 многофункциональных истребителей Су-30СМ. Из них 12 истребителей Су-30СМ поступили в состав 14-го гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО ЗВО на аэродроме Халино (Курск). Два Су-30СМ приняты в состав штурмовой эскадрильи 72-й авиационной базы авиации Балтийского флота на аэродром Черняховск в Калининградской области

12 фронтовых бомбардировщиков Су-34. Все 12 самолетов Су-34 поступили для перевооружения 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 21-й смешанной авиационной дивизии 14-й Смоленской Краснознаменной армии ВВС и ПВО ЦВО, дислоцированного на аэродроме Шагол (Челябинск).

10 истребителей Су-35С. Четыре новых Су-35С поступили в в состав 159-го гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО ЗВО, дислоцированного на аэродроме Бесовец в Карелии. Шесть Су-35С поступили на вооружение 790-го истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО ЗВО, дислоцированного на аэродроме Хотилово в Тверской области.

14 учебно-боевых самолетов Як-130 поставлены ВКС России. Однако только шесть из них являлись машинами постройки 2018 года, а остальные восемь самолетов были построены еще в 2017 году, но задержаны с передачей Минобороны.

Кроме поступления новых, были продолжены работы по модернизации боевых самолетов. По имеющейся информации, в течение 2018 года были модернизированы 24 истребителя-перехватчика МиГ-31 до уровня МиГ-31БМ/БСМ, в том числе несколько истребителей МиГ-31ДЗ было переоборудовано в самолеты-носители МиГ-31К ракетного комплекса "Кинжал".

Также в 2018 году после завершения модернизации ВКС России были сданы один стратегический бомбардировщик Ту-160, четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МСМ, шесть истребителей Су-27СМ3, четыре штурмовика Су-25СМ3, один самолет радиолокационного дозора А-50У.

15.01.2019
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Страны
Россия
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